A ottobre nuovo mammografo

Un altro passo in avanti per il nuovo mammografo di via Nanterre. In questi giorni è stata aggiudicata la gara per il nuovo macchinario di ultima generazione che verrà installato nel centro per la prevenzione screening del tumore alla mammella per le donne residenti nei Comuni del distretto di Pesaro. "La direzione – spiega il direttore generale Ast Nadia Storti – sta seguendo passo passo tutte le procedure per cercare di ridurre al minimo i tempi per la messa in funzione del nuovo macchinario, prevista per il mese della prevenzione del tumore al seno ad ottobre. Siamo a lavoro anche per l’aggiudicazione del nuovo mammografo di Urbino che dovrebbe avvenire entro questa settimana". Il nuovo dispositivo è stato acquistato con i fondi del Pnrr, e si tratta di un dispositivo di ultima generazione con ‘tomosintesi’ che permette una scansione 3D delle mammelle. "Tale acquisto – precisa il direttore del distretto Emanuela Esposto – servirà ad aumentare la performance della struttura". L’installazione è prevista per l’autunno e si aggiunge alla sostituzione di una serie di grandi apparecchiature.