A Palazzo Bracci Pagani una finestra sull’arte del ’900

A Palazzo Bracci Pagani si apre una finestra sull’arte figurativa del territorio, dalla fine dell’Ottocento alla fine del Novecento. S’inaugura sabato alle 17.30 nella Sala di Rappresentanza della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, la mostra allestita (dal 3 dicembre al 10 marzo 2024, nel weekend dalle 17 alle 20) nella Diana Art Gallery, che vede Rodolfo Battistini come curatore con la collaborazione dello storico Claudio Giardini. Le 108 opere provengono dalla collezione privata del giornalista pesarese Elio Giuliani: 67 oli su tela, 4 oli su cartone, 8 oli su tavola, 3 acquerelli, 8 carboncini su carta, 3 matita su carta, 3 puntesecche, 7 a tecnica mista e 5 mattonelle in maiolica.

Tutte opere di 39 artisti legati profondamente alla storia culturale del territorio isaurico metaurense. Una mostra che lega le città adriatiche di Fano e Pesaro e si inserisce nelle iniziative di Pesaro Capitale della Cultura 2024. "Il nostro territorio - ha spiegato il professor Battistini - ha avuto una fioritura artistica eccezionale nel ‘900. Noi non siamo vicini alle capitali della cultura (Roma e Firenze) ma malgrado questo in quel periodo si sono avute tante presenze di alto livello e 3 regie scuole di Arte e Mestieri (ora Scuola d’Arte) di alto livello che hanno contribuito a formare artisti di fama. Anche il Carnevale è stato un’incentivo di creatività per i nostri artisti". La collezione di Giuliani è l’unica visibile in zona perché quelle dei nostri musei sono state man mano dismesse. "E’ una mostra molto originale - sottolinea il presidente della Fondazione Giorgio Gragnola - Una raccolta che apre una finestra sul secolo passato". "Ho accolto di buon grado l’interesse della Fondazioneper tre motivi - sottolinea Giuliani -: mi dà la possibilità di condividere con altri la bellezza delle cose che ho in casa, festeggiare i miei primi 40 anni da collezionista e far collaborare Fano e Pesaro".

Tiziana Petrelli