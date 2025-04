A Palazzo Perticari "sì" di lusso. Ora si può sposarsi anche lì

Pare che non verrà richiesta nessuna laurea in storia dell’arte affini per sposarsi a palazzo Perticari, lo storico palazzo (foto) di Corso XI Settembre che l’imprenditore Franco Signoretti ha trasformato in una pinacoteca di alto livello ed anche in una biblioteca per studiosi.

Perchè l’amministrazione comunale ha inserito tra le varie ‘soluzioni’, per chi si vuole unire in matrimonio, anche questa storica dimora patrizia. "Continua il nostro percorso di valorizzazione delle bellezze del nostro territorio – dicono il sindaco Andrea Biancani e l’assessore ai servizi demografici Mila Della Dora –, dando la possibilità a tutte le coppie che lo desiderano di coronare il proprio sogno d’amore in un contesto unico, elegante e ricco di storia com’è palazzo Perticari. Tra i più suggestivi contenitori culturali della città, che diventa spazio di vita e unione".

La scelta di inserire lo storico palazzo del Corso è di ieri mattina con tanto di delibera di giunta per cui nei prossimi giorni verrà sottoscritto il protocollo d’intesa tra il proprietario Franco Signoretti e i rappresentanti dell’amministrazione comunale. La sala dei matrimoni sarà la "Sala del tempo" al secondo piano. Un ampio ventaglio di scelte e per tutti gusti, per chi si vuole sposare: perché c’è anche villa Imperiale, villa Cattani Stuart, villa Miralfiore, villa Caprile, villa Molaroni e il conventino di Monteciccardo.