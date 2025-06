A Pantano. Massaggi cinesi, blitz della Finanza

Sigilli nel tempio del "relax" di via Lanza. Giovedì pomeriggio le fiamme gialle hanno fatto un blitz al "Centro Tuina", specializzato in massaggi orientali. Un piccolo locale al piano terra di una palazzina di cui fanno parte una manciata di appartamenti. Fino all’irruzione dei militari della Finanza un cartello luminoso diceva "aperto", ma le porte erano sempre chiuse. Dentro, secondo alcuni residenti della zona, un via vai continuo e riservato. Soprattutto la sera, dopo le 22.30, con presenze maschili quasi sempre over 60. Ora il centro benessere ha abbassato le serrande per ordine della magistratura. Il locale è stato sottoposto a sequestro preventivo dai militari del nucleo di polizia economico-finanziaria, su disposizione della procura che hanno apposto i sigilli nell’ambito di un’indagine incardinata già dal 2024. Tutto è cominciato intorno alle 15: due uomini delle Fiamme Gialle si sono presentati davanti all’ingresso del centro massaggi. Dopo circa un’ora, secondo quanto riferiscono alcuni testimoni, sono tornati, e sono rimasti all’interno per oltre un’ora, uscendo solo intorno alle 17.30. Al termine del blitz, il provvedimento di sequestro è stato affisso sulla porta. Chi abita in zona riferisce che il centro era aperto anche nei festivi. "Clientela maschile, sempre piuttosto matura, e due lavoratrici orientali – racconta una vicina –. La sera era un continuo andirivieni". Il sito web dell’attività pubblicizza tutt’ora i servizi con toni ammiccanti ma il cellulare indicato sulla vetrata di ingresso, ieri, era spento: "Dolcissime ragazze, giovani e professionali, pronte a regalarvi un’esperienza unica di benessere. Senti lo stress dissolversi sotto le mani esperte delle nostre operatrici. Vieni a provare i nostri massaggi cinesi Tuina per un sollievo immediato e duraturo".

Antonella Marchionni