A Paravento il “Sentiero della Libertà“

Grande appuntamento con la storia partigiana domani dalle ore 9 a Paravento di Cagli. Si svolgerà l’inaugurazione del progetto “I Sentieri della Libertà“ a cura dell’associazione “La Battaglia di Paravento2. "Senza memoria storica – spiega la presidente Liviana Marchionni – una comunità rischia di perdere e di smarrire il significato ed il senso profondo della propria identità culturale e civile. Con questa convinzione la nostra associazione promuove iniziative culturali ed intende promuovere la ricerca, l’approfondimento e l’individuazione di modalità di valorizzazione e promozione dei luoghi teatro della vicenda storica, la tutela e la valorizzazione di questi luoghi, di sicuro interesse dal punto di vista ambientale su un costone del Monte Catria che domina la valle, raggiunge anche l’obiettivo di ampliarne il potenziale attrattivo per una fruizione turistica. Lungo il percorso ci saranno momenti di ascolto di letture, di musiche e canti, il nostro obiettivo sarà quello di accompagnare i ragazzi della scuola secondaria di primo grado a fare storia in questi luoghi creandogli stupore e inattese suggestioni".

L’evento rientra, insieme a tutti quelli delle altre associazioni cagliesi, nel progetto di Cagli Capitale con Pesaro cultura 2024. "È stato un impegno non indifferente – spiega il vicesindaco Benilde Marini – ma grazie alla disponibilità di tutte le associazioni siamo riusciti a fare un grande lavoro. La Battaglia di Paravento partecipa con questo progetto che prevede il recupero dei “sentieri della Libertà“ e la realizzazione di una narrazione sulla vicenda dell’ultima battaglia di Paravento tra i Partigiani e i nazisti da poter proporre in forma di storytelling nei luoghi teatro dei fatti. In questo percorso si potranno rivivere attraverso il racconto le vicende e le emozioni dei Partigiani. Questi siti diventano così tappe di un percorso museale all’aperto e fanno emergere frammenti di storia per offrirli ai ragazzi e anche a chi per provenienza non ne hanno memoria e conoscenza".

Parte attiva di questo progetto è stato il Comune di Frontone e l’università agraria degli uomini originari di Frontone. "Vogliamo essere parte attiva – dice il sindaco di Frontone Daniele Tagnani – per poter trasmettere alle giovani generazioni i valori che hanno animato la Resistenza e incoraggiare la costruzione di modelli positivi di partecipazione ed impegno sociale". L’università agraria di Frontone ha aderito subito a questo progetto: "Tutelare e valorizzare la qualità ambientale del nostro territorio – spiega il presidente Raffaele Curati – è sempre stato il nostro intento e quale occasione migliore di questa per unire la consapevolezza del passato, la cultura del rispetto, l’educazione ambientale e la creazione di presupposti per una maggior coesione sociale, proprio per questo motivo abbiamo messo a disposizione l’Eremo della Madonna dell’Acquanera di nostra proprietà. È in questi luoghi che le Brigate Gramsci e Pisacane e i civili che si univano a loro si rifugiavano e preparavano le strategie per i loro attacchi". Per quanti vorranno partecipare si raccomanda la prenotazione al numero 392 0410823.

Mario Carnali