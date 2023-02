A Passaggi un tuffo nella vertigine dei libri

Svelato il tema della prossima edizione di Passaggi Festival, il festival della saggistica vista mare di Fano. E’ "Chiedi alla vertigine" l’argomento attorno a cui ruota l’undicesima edizione in programma dal 21 al 25 giugno: cinque giorni di incontri fra lettori e autori, nel centro storico e nel lungomare della città, dove gli eventi si susseguiranno dal mattino a mezzanotte, tutti a ingresso gratuito. "La lettura e la scrittura - spiega Carolina Iacucci, blogger e critica letteraria del festival - sono luoghi dove sperimentare quella eccitante e pericolosa distorsione della percezione nella quale, come in una vertigine, ti ritrovi attratto e spaventato dal vuoto, privo di appigli e garanzie. E, quindi, vivo".

Il format del festival presieduto da Nando dalla Chiesa e Cesare Carnaroli, e diretto da Giovanni Belfiori e Ludovica Zuccarini è sempre quello che lo vede diviso in rassegne. In piazza XX Settembre dalle 21 a mezzanotte, i nomi più noti al grande pubblico; al Pincio il "Salotto letterario" e lo spazio dedicato ai più giovani con libri "music & social"; nella chiesa di San Francesco la saggistica, la poesia e le graphic novel; alla Memo la masterclass gratuita della Scuola di scrittura Passaggi, i laboratori per bambini e ragazzi e la rassegna libraria di economia curata dal giornalista Lorenzo Salvia. E ancora la filosofia, la scienza e le tecnologie digitali nel Chiostro delle Benedettine mentre al Bastione Sangallo trovano spazio il benessere e la crescita personale.

Tanti gli eventi sul lungomare fanese che si anima dalla mattina con la rassegna dei "Libri a colazione" per terminare la sera con l’aperitivo. Ci sarà anche una mini-rassegna "Aspettando Passaggi": nella libreria del festival, allestita nel centro storico e curata da Librerie Coop, partner organizzativo del festival, da sabato 17 giugno fino a martedì 20, si alterneranno scrittori, intellettuali, blogger, in collaborazione con il blog letterario Il Cappuccino delle cinque e Scuola Passaggi.

ti.pe.