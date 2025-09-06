A passeggio nella storia. Di notte sulla Linea Gotica

Nella notte del 30 agosto 1944, dopo aver attraversato il Metauro da Montemaggiore sotto la guida di Winston Churchill e del generale Harold Alexander, i Perth canadesi raggiunsero la Valle del Foglia. A testimonianza della drammaticità dei combattimenti degli Alleati contro le truppe tedesche per la presa della Linea Gotica, qui oggi sorge il cimitero di Guerra del Commonwealth, dove riposano centinaia di soldati caduti durante un assalto alla baionetta che diede inizio alla grande operazione che, dopo due giorni di combattimenti e di sangue, portò allo sfondamento definitivo della linea difensiva tedesca.

La rievocazione dell’81esimo anniversario degli eventi si terrà stasera alle 21: l’associazione nazionale Combattenti e Reduci, sezione di Montelabbate, organizza una speciale camminata storica nei luoghi più significativi di questa pagina di storia importante nel percorso la Liberazione del nostro Paese. Il momento più drammatico fu l’assalto alla collina dell’attuale Borgo Marcellino, fino al bunker di Quota 111, allora difeso dai tedeschi con mitragliatrici e campi minati. I soldati canadesi riuscirono a liberarlo, aprendo la strada verso Quota 204 a Tavullia, dove ora sorge il Memoriale canadese. Il prezzo fu altissimo: 582 ragazzi, dai 18 ai 35 anni, persero la vita. Oggi riposano al cimitero di Guerra di Montecchio.

La camminata partirà proprio qui, dalla Croce di Guerra, e proseguirà verso le bandiere di Quota 111, con una sosta al primo campo base per ascoltare la ricostruzione storica degli eventi. Poi si procederà verso Montechiaro fino a raggiungere Tavullia. Al termine, un pullman riporterà i partecipanti al punto di partenza, alla Croce di Guerra. Anche chi non è in grado di camminare potrà partecipare all’iniziativa grazie al servizio pullman. L’iniziativa prevede inoltre la possibilità di pernottare a Quota 111 nelle tende della Protezione Civile di Montelabbate, con colazione all’alba accompagnata dalle note del concerto per chitarra e voce di Lucia Lazzari.

"Si rievoca un avvenimento decisivo non solo per la nostra vallata, un momento che resta scritto nella storia nazionale e d’Europa – sostiene il sindaco di Montelabbate, Roberto Rossi –. La pace e la democrazia che abbiamo goduto in questi 80 anni dipendono dai sacrifici e dalle sofferenze di quegli uomini che riposano nel nostro cimitero di guerra e di tutti coloro che parteciparono alla guerra di Liberazione. E’ per questo che ogni anno ci sentiamo in dovere di celebrare la memoria di quella notte e di quei giorni dolorosi e gloriosi". Omaggiare i caduti, porta anche ad alzare gli occhi al cielo: durante la notte sarà inoltre possibile osservare le stelle grazie ad un telescopio puntato per l’occasione sulla Linea Gotica.