A Pennabilli il grande antiquariato. Il Premio 2025 a Franco Signoretti

Si apre oggi la 54ª edizione del edizione della Mostra mercato nazionale dell’Antiquariato di Pennabilli a Rimini (comune non più marchigiano dopo la secessione romagnola). La Mostra proseguirà fino al 13 luglio; intanto ieri pomeriggio l’anteprima con il premio “Il Ricciolo biondo“ assegnato a Monica Mazzoli e Franco Signoretti, imprenditore pesarese con la sua azienda Xanitalia, mecenate e ideatore dei concerti di Xanitalia. Signoretti è noto anche per aver riportato ad antico splendore palazzo Perticari in corso XI settembre a Pesaro. "Mi sono trovato in questo splendido paesino con una accoglienza incredibile e tante persone che organizzano con tanta passione questo evento. Sono rimasto sbalordito e lusingato per questo importante riconoscimento che va a ricompensare questo percorso di collezionismo che dura, per me, da oltre 40 anni. Essere riconosciuto con questo premio è eccezionale". Lo dice Signoretti dopo la consegna per la sua attività che può essere un esempio per i più giovani: "Se ho un merito è quello della condivisione. Di un collezionismo che molte volte è inteso come proprietà privata, io mi sono sentito di aprirla, con palazzo Perticari, per viverla assieme agli altri. Mi rendo conto che è stata recepita e ne sono orgoglioso". Ferruccio Giovanetti, imprenditore in campo sanitario con il suo Gruppo Atena, da anni ha preso le redini della Mostra e del Premio: "Il riconoscimento l’ho istituito io 5 anni fa e viene dato a chi ama l’arte e la recupera, ispirandomi al Premio Rotondi di Sassocorvaro. La scelta di Signoretti è per palazzo Perticari e il recupero che ha fatto. Lui ha detto che l’arte la si custodisce. Sono d’accordo. Siamo contenti perché l’apertura è stata buona, con tante persone. Ci sono 30 espositori e da alcuni anni l’abbiamo riportata in tutto il centro storico, una volta era in un palazzo. Con il mio arrivo ho pensato di renderla diffusa, molto bella perché chi la visita può passeggiare tra pezzi d’arte e antiquariato stupendi. Il tutto in un borgo, Pennabilli, che è incantevole".