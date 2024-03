A Pergola il festival di danza, teatro, musica, arti e welfare ambientale

Oggi e domani a Pergola si terrà il secondo appuntamento dell’’Alter Art’: festival di danza, teatro, musica, arti visive e welfare ambientale, decollato il 3 e 4 febbraio scorsi e che proseguirà fino al 7 luglio. Dopo il successo della tappa di inizio febbraio dedicata al design e all’architettura del nostro ambiente in armonia con la natura e con il proprio spazio interiore, la rassegna, organizzata dall’associazione ‘Ijshaamanka’ con il sostegno della Comunità Europea, della Regione Marche, del Ministero della Cultura, del Comune di Pergola, del liceo scientifico ‘Torelli’, del liceo artistico di Fabriano, di Confcommercio Marche Nord e Bcc Pergola-Corinaldo, in questo weekend svilupperà il titolo ‘Contact Improvvisation’.

"Un workshop di danza contemporanea – spiegano i promotori –, in programma allo Yurta (tensostruttura allestita nella frazione di Montaiate) che avrà come protagonista Nica Portavia, performer e danzatrice, che oggi dalle 15 alle 19 sarà a disposizione di giovani con esperienza in danza contemporanea, mentre domani, dalle 11 alle 13 e poi dalle 14,30 alle 18, accoglierà anche coloro che non hanno una formazione specifica. Nica Portavia, danzatrice, insegnate e organizzatrice, si è formata dapprima come danzatrice contemporanea per poi scoprire la ‘contact improvisation’, che ha iniziato a studiare con insegnanti di spessore tra i quali Charlie Morrissey e Karen Nelson.

s.fr.