A Pergola la lotteria di beneficenza dei cacciatori

"Anche i cacciatori hanno un cuore". E’ la frase d’esordio con cui il presidente e la segretaria della sezione Federcaccia di Pergola, rispettivamente Franco Gaggia e Linda Pierlioni (in foto), introducono una bella iniziativa. "Si tratta della quarta edizione della ‘Lotteria di Beneficienza’, che organizziamo in concomitanza con la ‘Fiera Nazionale del Tartufo’ – evidenziano i due responsabili -. La vendita dei biglietti l’abbiamo cominciata già il 23 al mercato, ma il clou di terrà l’1, l’8 e il 15 ottobre, vale a dire le tre date della Fiera sul prezioso fungo ipogeo, durante le quali avremo un nostro stand. Nell’ultima di queste domeniche, poi, effettueremo l’estrazione dei premi, che sono ben 12 e vanno da una lavatrice fino a molti buoni spesa, passando anche per un congelatore". Decisamente meritoria la finalità dell’iniziativa, col ricavato che sarà devoluto ai servizi sociali del Comune, al centro per disabili ‘Margherita’ e all’Aspecc Odv Pergola che presta assistenza domiciliare ai malati oncologici.

s.fr.