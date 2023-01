A Pergola sarà Corrado Tedeschi ad aprire la prosa

Sarà Corrado Tedeschi ad aprire la nuova stagione di prosa al teatro Angel Dal Foco di Pergola. L’attore e conduttore televisivo livornese sancirà il debutto 2023 dello storico teatro della città dei Bronzi il 27 febbraio con l’opera ‘Partenza in salita’ di Gianni Clementi, per la regia dello stesso Tedeschi e di Marco Rampoldi. In scena, accanto al noto attore, ci sarà la figlia Camilla, per quella che è una vera e propria novità. I due, infatti, fino a questo lavoro non avevano mai recitato insieme. Il secondo appuntamento pergolese della stagione ‘Teatri d’Autore’ - organizzata da Amat e dai comuni coinvolti (oltre a Pergola, Gradara, Macerata Feltria, Mombaroccio, Mondavio, San Costanzo e San Lorenzo in Campo) con il contributo di Regione Marche e Ministero della Cultura – è per il 9 marzo con l’’Orlando Furioso’, che vedrà sul palco Roberto Mercadini, che è anche regista dell’opera, tratta dal poema di Ludovico Ariosto.

Terza tappa il 18 marzo con ‘Il dio del massacro’ di Yasmina Reza, diretto e interpretato da Michele Cipriani, Arianna Gambaccini, Saba Salvemini e Annika Strohm. Il 4 maggio sarà la volta di ‘Tycoons’, drammaturgia e regia di Michele Segreto, con Roberto Marinelli, Michele Marieniello, Massimiliano Mastroeni, David Meden, Marco Rizzo e Marta Zito; mentre il 12 maggio andrà in scena lo spettacolo ‘Entangled, ogni cosa è collegata’ di e con Gabriella Greison.

s.fr.