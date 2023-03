A Pergola va in scena un nuovo appuntamento di ’Andar per fiabe’

Dopo il doppio appuntamento ospitato lunedì scorso, con al mattino l’evento di canti, testi, testimonianze e immagini organizzato dal liceo scientifico ‘Torelli’ e dallo Spi-Cgil di Pesaro sulla Shoah, e alla sera lo spettacolo di Corrado e Camilla Tedeschi rientrante nella stagione di prosa dell’Amat, al teatro Angel Dal Foco di Pergola è previsto un nuovo appuntamento. Domani pomeriggio, con inizio alle 17, per la rassegna ‘Andar per Fiabe’, si terrà lo spettacolo della compagnia ‘Di Filippo Marionette’ dal titolo ‘Appeso ad un filo’. "A differenza della precedente amministrazione – sottolinea il consigliere comunale di maggioranza Fabio Ceccarani – abbiamo dedicato sempre molta attenzione ai bambini e alle famiglie, sia nella programmazione teatrale che in quella degli eventi estivi, volendo fortemente che ‘Andar per Fiabe’ facesse tappa anche a Pergola".

"Con piacere – aggiunge l’assessore alla cultura Graziano Ilari – continuiamo ad aderire alla rete Amat e alla stagione di prosa nei teatri storici della provincia di Pesaro e Urbino, decollata lunedì scorso con Corrado Tedeschi e sua figlia Camilla e che proseguirà con ulteriori tre proposte, il 9 e il 18 marzo e il 4 maggio. A questi appuntamenti si aggiungeranno, inoltre, due altre serate: la prima sabato 20 maggio con la commedia ‘Pancake a colazione’; e la seconda il 27 maggio con il concerto del ‘Rhythm’n Jazz Quartet".

s.fr.