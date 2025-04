A Pesaro approda “Cosmos” di Evolution Dance Theater

Per la conclusione di Pesaro Danza – rassegna promossa dal Comune di Pesaro e dall’Amat, con il contributo di Regione Marche e Ministero della Cultura - sabato al Teatro Rossini Cosmos di Evolution Dance Theater invita a uno straordinario e immersivo viaggio attraverso mondi sconosciuti, in cui scienza e comprensione cedono il passo all’immaginazione. In caduta libera fra immensità e solitudine, nella notte eterna dello spazio intergalattico, i pianeti e le stelle appaiono luminosi e seducenti. Spazi remoti, pieni di armonia e bellezza, sembrano voler dar forma a sogni, creature ipnotiche e immaginifiche che si muovono fra luce e oscurità. Tanto vagabondare riporta al piccolo, fragile mondo, perso in un oceano cosmico vasto oltre la più coraggiosa immaginazione. Un mondo in mezzo all’immensità dei mondi.

Fondata dal coreografo americano Anthony Heinl, alla guida della compagnia insieme alla danzatrice e coreografa italiana Nadessja Casavecchia, Evolution Dance Theater è diventata famosa, in Italia e nel mondo, per produzioni in grado di ipnotizzare, affascinare e divertire il pubblico di ogni età. Gli artisti che compongono la compagnia sono selezionati fra danzatori, illusionisti, contorsionisti, ginnasti in grado di portare in scena spettacoli eleganti e potenti, enfatizzati da un’illuminazione futuristica, effetti speciali, scenari interattivi e una selezione musicale accattivante. Inizio spettacolo ore 19.