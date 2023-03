A Pesaro Cappuccetto Rosso Le marionette a Pergola

Una domenica ricca di appuntamenti dedicati all’infanzia nei teatri della provincia con Andar per Fiabe. Oggi alle 17 a Pesaro al Teatro Sperimentale va in scena "Cappuccetto Rosso" della compagnia "La luna nel letto" e a Pergola al Teatro Angel Dal Foco "Appeso ad un filo" di Filippo Marionette. Michelangelo Campanale in Cappuccetto Rosso dirige un gruppo di danzatori-acrobati: le relazioni tra i personaggi e la dinamica della storia si rivelano sulla scena attraverso il corpo, il linguaggio non parlato, ispirato all’immaginario dei cartoni animati di inizio ‘900; le luci, i costumi e le scene si compongono in una danza di simboli e citazioni pittoriche, da Goya a Leonardo da Vinci. "Appeso a un Filo" di Filippo Marionette e Rhoda Lopez è uno spettacolo pieno di poesia e divertimento, adatto a tutte le età. Le marionette sono vive, perché capaci di trasmettere emozioni, incantando i bambini e facendo sognare gli adulti. Spettacolo stile cabaret senza parole dove ogni personaggio ha una storia raccontata attraverso il movimento, la musica, il canto dal vivo e l’interazione con gli attori-marionettisti. Dalle 16 nel foyer del Teatro l’Avis di Pergola terrà compagnia alle famiglie con tanti palloncini colorati. Per informazioni: 0721849053.