A Pesaro delegazione dallo Stato di Amapà

Il prefetto di Pesaro e Urbino Emanuela Saveria Greco ha incontrato una delegazione brasiliana dello stato di Amapà accogliendola in una delle sale di rappresentanza di Palazzo Ducale. Con lei c’erano il presidente del Consiglio comunale Marco Perugini e l’assessore all’Innovazione e Partecipazione Francesca Frenquellucci. Nel ringraziare della visita, il Prefetto ha sottolineato tra l’altro le consonanza tra gli obiettivi che si prefigge la delegazione brasiliana e la realtà economica pesarese così che lo scambio anche culturale tra i due paesi sarà arricchimento reciproco. A guidare la delegazione, il vice governatore Sr. Antonio Teles Jùnior che ha illustrato storia, identità e progettualità dello stato amazzonico nel nord del Brasile, che ha una forte attenzione alla preservazione delle risorse naturali e della biodiversità del territorio. Temi cari a Pesaro 2024 Capitale italiana della cultura, come hanno sottolineato i due amministratori comunali che si sono detti onorati della visita e della possibilità di stringere legami nel segno degli obiettivi condivisi e dell’interscambio che potrà delinearsi. La visita della delegazione brasiliana, composta da 12 rappresentanti del governo, del parlamento e dell’imprenditoria dello Stato di Amapà, è stata promossa da Cosmob – Centro tecnologico per il settore Legno e Arredo –, nell’ambito dello sviluppo di partnership con quel territorio basate soprattutto sui fattori della bioeconomia, della tecnologia e della innovazione.