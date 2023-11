"A Pesaro è arrivata l’ora di avere un sindaco donna"

Per chi ha vissuto la politica pesarese anche negli ultimi decenni, la scelta di presentare la prima lista civica dal nome "Vieni Oltre" è abbastanza trasparenza. Il propugnatore dell’avvio è Italo Castagnoli, protagonista, lustri addietro, anche dell’avventura dei ’Liberi per Pesaro’. "Vieni Oltre" riprende il tema dell’indipendenza dei Liberi e non supera nemmeno la scelta che portò alla sconfitta dei Liberi e di ogni possibile cambiamento del governo di sinstra della città di Pesaro. Campagnoli, tradizione di sinistra estrema e movimentista, è ormai approdato ad una scelta civica forse più simile ai 5 Stelle che ad altro. Al suo fianco però si trovano la coordinatrice Pia Perricci, la portavoce Elisabetta Barbadoro, e molti aderenti con diversi profili, mentre del nucleo originario ambientalista in tanti si sono defilati e diretti altrove. Una sala rossa rimasta piena per oltre due ore, certifica la voglia di una pattuglia che vuole dire la sua e cambiare. Ma da cittadini e non da possibili politici. Sono intervenuti Maurizio Tonelli, Michele Fausto De Giorgio, Tiziano Gnassi, Rosamaria Gatti, Marco Palanghi, Giulio Zonghetti e infine l’architetto Achille Paianini. Sorpreso anche Campagnoli: "Non mi aspettavo – dice – tanta gente che avesse così tanta voglia di esprimere le sue idee". L’avvocatessa Pia Perricci è la coordinatrice della lista civica e forse anche la candidata a sindaco. "Ci distingueremo per il rapporto diretto con i cittadini. Perché l’amministrazione dev’essere al servizio dei cittadini, non il contrario. Fin’ora c’è stato troppo distacco tra il Comune ed i cittadini. Noi vogliamo rendere Pesaro dei suoi cittadini e non più un trampolino di lancio per altri scopi".

"Vieni Oltre" cosa simboleggia? "Tanta roba: è una lista civica aperta dei cittadini. Non è solo un’espressione, è la necessità di fare qualcosa per la tua città. Noi siamo cittadini ordinari, che non sono mai stati in politica e non vogliamo fare la politica tradizionale. Nello statuto c’è una clausola votata da tutti noi che prevede l’impossibilità di fare accordi con altri partiti. Non faremo mai accordi o coalizioni con qualcuno. O vinciamo o perdiamo. Noi siamo noi". Possibile candidato? "Sicuramente sarà una donna, perché è il momento delle donne, Pesaro non ha mai avuto una donna sindaco. Eppure sono le donne quelle che danno la vita e fanno nascere tutto. Noi vogliamo fare nascere Pesaro, che tra l’altro non ha mai avuto un sindaco donna. E’ ora di averla.". Cosa si aspetta? "Vinceremo sicuramente". Cosa deve cambiare in questa città? "Soprattutto il rapporto con i cittadini. Il nostro programma nasce attraverso un rapporto diretto con i cittadini. Faremo riunioni ogni 15 giorni in ogni quartiere, soprattutto quelli lasciati all’abbandono". Sarà un caso ma in contemporanea l’amministrazione comunale ha organizzato nella sala vicina l’incontro de "Le ali di Auser" dedicato ai malati di Fibromialgia.

Luigi Luminati