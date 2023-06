A Pesaro il Dante della scenografia Premio Oscar alla mostra del cinema

La Mostra si prepara ad un fine settimana di fuoco con l’arrivo di due premi Oscar (Dante Ferretti e Giuseppe Tornatore), e di Carlo Verdone per i 50 anni di Borotalco. Oggi sarà la volta del grande scenografo marchigiano Ferretti. "La Mostra – si legge in una nota della direzione - accoglie con grande gioia il tre volte Premio Oscar Dante Ferretti. Lo scenografo incontrerà il pubblico di Piazza del Popolo alle 21.30 e, a seguire, sarà proiettata in suo onore la pellicola con cui ha ottenuto la terza statuetta, Hugo Cabret, diretto da Martin Scorsese. Già dalle 21 però Dante Ferretti sarà disponibile sotto il palco per autografare la sua autobiografia edita da Jimenez "Immaginare prima. Le mie due nascite, il cinema, gli Oscar" scritto da lui stesso con David Miliozzi. Oggi pomeriggio al Centro arti visive Pescheria, quarta giornata del Pesaro Film Festival Circus vedrà dalle 16 il laboratorio "PixLab: poteri e strapoteri!" con Anna Ciammitti e alle 18 la proiezione di Cortometraggi lituani. In programma, anche la retrospettiva di Tornatore con al Teatro sperimentale la proiezione (ore 21), del film "La Corrispondenza". La Vela incantata – Il cinema in spiaggia, organizzata con la collaborazione della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale, propone la visione in 35mm di "San Michele aveva un gallo" diretto dai fratelli Taviani, alle ore 21.30 a Bagni Agata. Sempre oggi rassegna dei corti, che quest’anno vede il suo focus sull’artista Igor Imhoff. Si parte alle 16.15 al Teatro Sperimentale con Percorso #0008-0209 (Italia, 2009, 5’35’’), Planets (Italia 2012, 9’16’’), Kurgan (Italia, 2013, 5’04’’), Anafora (Italia, 2017, 19’08’’), Bleed (Italia, 2020, 4’40’’), Wild times (Italia, 2020, 4’50’’) Lettera di Sacco al figlio (Italia, 2022, 7’19’’), You will never know, my name (Italia, 2022, 4’18’’). A seguire, alle ore 17 la proiezione di Broken view, di Hannes Verhoustraete per il concorso Pesaro Nuovo Cinema. Oggi al via anche il focus che la Mostra dedica in questa edizione all’artista Milena Gierke: dalle 17.30 sempre al Teatro Sperimentale saranno proiettati i lavori Sixteen Candles (Germania, 1990, 18’), Kröten (Germania, 1997, 6’), Gräser; Aufziehender sturm (1994, 3’), Le Corbusier au mistral (Germania, 2005, 6’), Membran (Germania, 2000, 3’) e Gestrandet (germania, 2001, 17’). A precedere l’incontro con Dante Ferretti in Piazza del Popolo, il videoclip della rassegna Vedo Musica Fortefragile – Meg, di Bianca Peruzzi. Puntuale, allo scoccare della mezzanotte l’appuntamento con Il Muro del Suono al Grà con Giacomo Laser che presenta Terremoto. La mattinata della Pescheria si anima con la presentazione del volume "Le mie stelle. 45 cineasti del reale" di Stefano Missio (edizioni Cineteca di Bologna) alle 10.00 e, a seguire con la tavola rotonda "Prospettiva Argentina. Dieci film sperimentali" e la presentazione del testo "Una luz revelada. El cine experimental argentino" di Pablo Marín (Ed. La vida útil).

Claudio Salvi