"A Pesaro il maxi-ospedale, a Fano cosa resta?"

Mentre Pesaro si appresta a costruire "uno degli ospedali più belli d’Italia", come annunciato l’altro ieri dagli assessori regionali Baldelli e Saltamartini, il Santa Croce rischia di "spegnersi". A lanciare l’allarme, "sul ruolo sempre più residuale" svolto dall’ospedale di Fano, è Bene Comune che, fin dalla sua nascita, ha fatto della sanità uno dei cavalli di battaglia. Luciano Benini e Carlo De Marchi chiamano alla mobilitazione le forze politiche della città, l’ordine provinciale dei medici, le associazioni e naturalmente i cittadini. "Finalmente anche il sindaco – commenta Benini – sembra essersi svegliato dal suo torpore, esprime preoccupazione per il depotenziamento del Santa Croce (ma l’allarme sul futuro della Stroke Unit è stato seccamente smentito dall’Ast) e chiede di riempire di servizi la nuova palazzina dell’emergenza-urgenza. Ma se non lo sa lui quali sono i servizi destinati alla nuova palazzina, chi lo deve sapere?".

"La palazzina dell’emergenza-urgenza – fa presente De Marchi, medico del Santa Croce, in pensione – suppone la presenza di chirurgia, ortopedia e urologia, altrimenti è solo fuffa". Per Fano, secondo Benini e De Marchi, si prefigura un "altro gravissimo rischio: la firma entro l’anno dei 50 posti letto di ortopedia privata convenzionata a Villa Fastiggi. Sarebbe un ulteriore impoverimento della sanità pubblica in favore di quella privata ed un colpo mortale per l’ortopedia di Fano, un ulteriore passo in avanti verso il suo smantellamento. Purtroppo negli anni si sono perse progressivamente delle competenze in favore dell’Emilia Romagna". E ancora De Marchi: "Dopo la demolizione della sanità pubblica del duo Mezzolani-Ceriscioli, ora siamo nella fase della ricostruzione ma, purtroppo, il centrodestra non ha un progetto e nulla è stato fatto per ripristinare la piena funzionalità dell’ospedale di Fano che, come si legge nel Piano socio sanitario regionale, ha un numero di accessi al Pronto soccorso maggiore di quello di Pesaro, anzi è il secondo della Regione. Nonostante questo a Fano manca una chirurgia adeguata aperta 24 ore su 24. Nè risolverà il problema la nuova palazzina dove saranno spostate le unità operative esistenti come rianimazione e terapia intensiva cardiologica".

E ancora De Marchi: "Non mi spaventa la chiusura di alcune strutture, quello che mi preoccupa è la difficoltà che hanno le persone a prenotare le visite specialistica e il mancato accompagnamento del paziente verso la cura. Noto una generale incompetenza della politica e lo scarso interesse a conoscere i reali bisogni dei cittadini". Gli esponenti di Bene Comune hanno, infine, sollecitato la convocazione del consiglio comunale monotematico sulla sanità alla presenza del presidente e giunta regionale: "E’ incredibile il suo continuo rinvio".

Anna Marchetti