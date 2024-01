di Solidea Vitali Rosati

A Pesaro la “Storia di un uomo magro“. Per la Giornata della memoria, l’attore regista Paolo Floris, invitato dall’amministrazione comunale di Pesaro e accompagnato dall’organettista Pieraolo Vacca, porterà sul palco del Teatro Sperimentale, ore 21,30, il racconto di Vittorio Palmas, sopravvissuto alla Shoah. Il soggetto di questo recital – in tournée in cinque regioni italiane – è liberamente tratto dal romanzo "La ghianda è una ciliegia" di Giacomo Mameli, giornalista, scrittore e sociologo.

Le piace la trasposizione teatrale del suo libro?

"Paolo Floris, tra gli allievi prediletti di Ascanio Celestini, con il teatro di narrazione, dà valore aggiunto alla mia narrativa".

Come?

"Con l’efficacia del suo talento. E poi coltivare, con mezzi espressivi diversi, la memoria in tempi come gli attuali, minati da revisionismi e negazionismo, è un dovere civile".

La narrazione di Floris cos’altro restituisce?

"La crudezza della guerra , per esempio. “La ghianda è una ciliegia“ è un titolo che deriva dalle parole da me raccolte di un testimone . Quella della fame e degli stenti, per esempio è una storia che non c’è abbastanza nei libri di testo scolastici".

Invece è un aspetto fondamentale per comprendere il dramma umano ben più carnale della cronaca di fronti ideologici contrapposti...

"Appunto. Le dico di più. Ho fatto ottimi studi. All’università di Urbino ho preso due lauree, ma posso dire che la storia della seconda guerra mondiale me l’hanno insegnata gli analfabeti raccontandomi le loro esperienze"

Quali analfabeti?

"Vittorio Palmas era uomo di buon senso e come tanti altri soldati non sapeva né leggere e né scrivere. Eppure dalla sua umanità ho imparato tantissimo".

Perché “Storia di un uomo magro“?

"Perché zio Vittorio pur essendo magro, fu arruolato per imbracciare un fucile e partire per la guerra; per quanto magro venne obbligato a lavorare, da schiavo, in una fabbrica tedesca: da saldatore meccanico era troppo utile al funzionamento dei forni crematori. Sa quanto pesava zio Vittorio?"

No, quanto pesava?

"Trentasette chilogrammi. Ma bastarono a salvargli la vita".

Perché?

"Per non sprecare nemmeno una patata nel rancio i tedeschi pesavano i deportati: sotto i 35 chili finivano nel forno perché troppo deboli, inabili al lavoro forzato. Quella mattina in cui Vittorio Palmas salì sulla bilancia si salvò per quei due chili in più. Tanto che quando in paese raccontava la sua storia, diceva “sono vivo per due chili“".