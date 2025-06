A Pianello c’è finalmente l’atteso Postamat. Il plauso dell’Udc

Anche Pianello di Cagli ha finalmente il suo Postamat. Dopo le sollecitudini da parte dell’Udc di Cagli il servizio è ora operativo il nuovo servizio per la soddisfazione degli abitanti del luogo ma anche dai tanti ciclisti ed amanti del trekking che transitano in zona. "L’Udc aveva sensibilizzato enti, amministrazioni locali, istituti di credito – dice il partito –, ora Poste Italiane che è impegnata da tempo per rendere più accessibili i servizi pubblici nei Comuni con meno di 15mila abitanti ha accolto la richiesta e concretizzato la aspirazione dei pianellesi. E’ notorio che le aree interne e montane in particolare necessitano di una attenzione particolare riguardo i servizi essenziali per i cittadini per fermare lo spopolamento".

am. pi.