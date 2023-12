A Pianello riemerge l’antica strada romana

C’è una strada romana basolata che da Cagli permette di raggiungere l’Umbria e la Toscana. E’ un primitivo sentiero che gli antichi utilizzavano per gli spostamenti del bestiame ed ha costituito la base per la creazione delle prime vie di collegamento tra le vallate in queste zone appenniniche e lungamente frequentato dalle genti locali, agricoltori, pastori, boscaioli, prima della costruzione della vicina strada provinciale. E’ pressocché sconosciuta fuori dal circondario ma è di una bellezza e autenticità rare. Questo perché, col passare dei secoli, questa via ha assunto una particolare importanza, tanto da essere pavimentata con cura, utilizzando grossi conci e lastroni in arenaria, ricavati sul posto e depositati nell’alveo del vicino torrente Certano. Alcuni tratti di questa antichissima via di comunicazione sono ancora oggi perfettamente percorribili nella vallata di Pianello. Fino a metà degli anni ’50 era un percorso ancora trafficato, sia a piedi che a dorso di mulo, dalle popolazioni del Buranese un territorio confinante con Cagli situato nei comuni umbri di Gubbio e Pietralunga. L’unico tratto carreggiabile fu realizzato, da Pianello alla località Ferraia, negli anni del secondo decennio del secolo scorso da prigionieri austriaci della prima Guerra mondiale che dal fronte furono trasferiti in questi luoghi lontani e ritenuti più sicuri per scongiurare eventuali fughe. E più avanti, dalla località Ferraia proseguendo verso il confine con l’Umbria oltre il torrente e proprio sopra l’antica strada romana, gli austriaci furono utilizzati per una piantagione di conifere tutt’ora presente nella Serra di Burano. Alla fine degli anni ’50 finalmente iniziò la costruzione di una nuova strada per raggiungere con mezzi a motore Pietralunga e da li anche l’Alto Tevere fino a Città di Castello.

L’antica strada romana fu così archiviata tra il crescere di rovi ed erbacce. Oltre vent’anni fa da un gruppo di studiosi di storia locale iniziarono ad addentrarsi nella antica strada imperiale scoprendo anche altri tratti rimasti nascosti da molto tempo. L’antico camminamento è stato oggetto d’interesse, da parte di alcuni archeologi, tra cui il compianto Mario Luni, ma è assolutamente ancora sconosciuto ai media. E’ stato diserbato dalle piante infestanti e ripristinato, qualche anno fa, da parte dei volontari della dinamica Proloco di Pianello di Cagli. Fu frequentato anche con visite guidate e riprese video, in occasione di un evento a cura del prof. Ettore Baldetti, che verteva su questo itinerario, in quanto esso costituiva anche un’importante direttrice per lo spostamento di truppe garibaldine. Un recente sopralluogo della studiosa Alessandra Mindoli ha riportato all’attenzione l’antica strada basolata divenuta in gran parte visibile e che si raggiunge a circa tre chilometri da Pianello in località Le Siepi. Il percorso si snoda nel bosco, tra le piante di cerro e cespugli, proprio sulla linea di confine tra Marche e Umbria. E’ percorribile in circa venti minuti a piedi e conduce in località Isolaccia nel comune di Pietralunga.

Questo tratto di strada antica è costituito da un significativo basolato di epoca romana. La zona, nell’alto medioevo, fece parte del cosiddetto corridoio bizantino, al confine tra l’Umbria e le Marche. Il toponimo Siepi è pertinente ai bizantini ed è assimilabile a "siepe, sbarramento, fossato". Siepi è un antico agglomerato di case nei pressi del guado del fiume Certano (anticamente chiamato Scimie). Il vocabolo Siepi indica la presenza di un confine, oltre il quale inizia una zona d’influenza longobarda, che ebbe il suo centro amministrativo a Pietralunga. A circa un chilometro e mezzo da Le Siepi, in direzione Pietralunga, c’è Isolaccia (altro toponimo limitaneo), frazione di quest’ultima. Nel tratto nel comune di Pietralunga è in procinto di essere georeferenziato e dotato di cartellonistica stradale e didascalie con informazioni turistiche. Due studiosi locali di Pianello, Presciutti e Dromedari, hanno recentemente proseguito nelle ricerche, ma in territorio marchigiano, utilizzando vecchie mappe catastali, che hanno sovrapposto a immagini satellitari, con il supporto di alcuni archeologi ed effettuando numerosi sopralluoghi in loco. A suffragare queste tesi vi sono, tra l’altro, testimonianze archeologiche di epoca romana, nel tratto di Pietralunga, in cui sono state ritrovate tombe alla cappuccina e costruzioni ad arco. L’antica strada dalla località Isolaccia, nel territorio di Pianello di Cagli, giungeva sino alla pieve dei Santi Quirico e Giulitta, in località Pievarella, situata a circa un chilometro da Pianello, lungo la provinciale per Pietralunga. Il culto dei due santi, nato in oriente, venne introdotto in questi territori, al tempo della dominazione bizantina. Ai lati del percorso sono state, inoltre, rinvenute due fornaci per la cottura dei mattoni e reperti di ville romane. Un diverticolo di questo antico sentiero conduce all’abbazia di San Pietro in Massa (prima metà dell’VIII sec. D.C.), uno dei cenobi più antichi della zona e un tempo potente e florida. "Alla luce di queste rilevanti informazioni – afferma Alessandra Mindoli - va resa nota l’importanza di questo tracciato romano auspicando la possibilità di poter approfondire le ricerche, rendendolo visibile e fruibile al pubblico, amante del turismo slow ed ecosostenibile, dotandolo di cartellonistica stradale, geo referenziazioni e didascalie informative, proseguendo l’opera di ripristino, già perseguita nel tratto di strada nel comune di Pietralunga".

Mario Carnali