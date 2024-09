A Pietrarubbia c’è “Un grido non taciuto“. L’inno alla vita dello scultore Paolo Soro

Casadei

E’ il silenzio e la bellezza della natura, quella di un paesaggio che dialoga più da vicino con lo spirito della creazione, ad accoglierci. Siamo al Castello di Pietrarubbia nel luogo che un tempo non lontano aveva ospitato il TAM, il Centro Artistico per il Trattamento dei Metalli, la scuola voluta e fondata da Arnaldo Pomodoro.

Nel Museo di Arte contemporanea, con una sezione dedicata al celeberrimo scultore, visitiamo “Un grido non taciuto“, la mostra di sculture firmate Paolo Soro (Sestu, Cagliari, 1959) con itinerario espositivo che ha inizio all’esterno e prosegue nei locali dove Pomodoro ebbe la sua abitazione. E’ lo stesso titolo della mostra, che ribalta la visione pessimistica elaborata da Cesare Pavese con i famosi versi "verrà la morte e avrà i tuoi occhi", ad incarnare pensieri e valori interpretati attraverso la scultura con lo sguardo della speranza. Un percorso espositivo che diviene inno alla vita nonostante i mali del mondo. Un progetto che restituisce la profondità di Soro quale artista intellettuale che riflette sulle azioni umane, sul sentimento della collettività, sull’agire del singolo.

Soro si rivela scultore profondo per sensibilità, cultura letteraria e filosofica, amore per il suo lavoro partendo da un credo, da una analisi sociale e da uno sguardo interiore mentre si nutre del senso di un arte in grado di consegnare un messaggio. E c’è, oltre ad un senso di religiosità, un alone di spiritualità immanente che traspare dai suoi lavori, c’è la lezione di Piero della Francesca a partire dalla grande colonna che ricalca quella cui è legato Cristo nel celebre dipinto la "flagellazione".

Ad indicare l’universalità della storia e della vicenda umana, Soro colloca sulla sommità della colonna una piccola figura del Cristo al flagello moltiplicata per il numero dei continenti e ogni volta modificando i caratteri somatici e il colore della pelle. Resta sempre uguale invece, la statua d’oro in stile classico dell’uomo che sorregge il globo, come nell’opera originale.

Una seconda opera “Altalena del Corpus Domini“ restituisce una piccola barca in metallo appesa come una altalena sopra una cartina geografica dell’Europa. Un lavoro che, nella sua apparente semplicità, racchiude il tema delle migrazioni e la barca che oscilla evoca lo scambio delle relazioni umane e non un arrivo a senso unico nelle terre di “conquista“. Entriamo nella sala dove c’è un’opera che assume il compito di scuotere l’osservatore e la suggestione è forte: è “Il seminatore di zizzania“, una grande sagoma in acciaio, che nasce dalla estrema sintesi stilistica della Madonna della Misericordia di Piero, allarga il suo mantello nel gesto sublime della accoglienza. E, in questo caso, accoglie pallettoni in piombo contenuti in un vassoio – grembo per una inaccettabile offerta che diviene simbolo di guerre e conflitti. A terra sta una moltitudine di piccole sfere in argilla, terra inerte dopo la cottura, per un’opera in divenire con le sfere in aumento ogni volta che l’opera viene esposta in luoghi diversi. Il manto allargato e l’espressività dell’accoglienza, riferibile alla Madonna della Misericordia, continua ad essere il filo stilistico-formale delle altre opere in mostra. “Il pastore errante“ ha una bussola e il volto con l’apertura di una finestra come simboli della ricerca, del bisogno di conoscenza umana; due figure si fronteggiano a custodire, a generare (?) un uovo d’oro per simboleggiare la nascita di una vita e fors’anche di una idea.

Ritorna l’uovo, il simbolo di Piero, nell’opera “Cattedrale d’attesa“ quando il manto della figura si allarga a creare una sorta di sferisterio come metafora di famiglia. Altre opere sono riferibili al singolo e incontriamo “Ho messo ordine nei miei pensieri“ che si interfaccia con “Cerco ordine nei miei pensieri“, titoli di opere che rimandano al concetto kirkegardiano relativo alla possibilità del singolo di scegliere. La riflessione sulla propria identità di uomo e di artista per Soro si esprime anche attraverso un’opera intitolata “L’enigma di Ulisse“, figura in cui Soro si è identificato per lo spirito della ricerca e di avventura insieme alla figura di don Chisciotte. Ulisse che nel suo viaggio, nonostante gli intenti, non sempre giunge dove avrebbe voluto e spesso sono gli dei a decidere per lui, e il don Chisciotte nella vana lotta delle sue battaglie ideali.

La forza e il fascino delle opere di Soro, artista gentile nei modi, sta nel riuscire a trasfigurare un pensiero, renderlo visibile e concretizzarlo con una sintesi di grande efficacia espressiva. "Un grido per una cosa bella" avrebbe detto Tonino Guerra. Per un lavoro espressivo, paziente, accurato, in grado di consegnarci una “Annunciazione“ del 2022, piccola opera con una colomba bianca che diviene lo specchio dell’annunciazione per ciascuno di noi. "Perché occorre essere in grado di accoglierla l’annunciazione che può cambiare il corso della nostra vita".

Aperture: sabato e domenica ore 16,30-19, fino all’8 settembre, info telefono 0722 75110

www.museodipietrarubbia.it