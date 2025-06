A Piobbico grande nome del blues elettrico: Joe Galullo

Appuntamento oggi con la musica e non solo in quel di Piobbico. Per il secondo evento musicale della rassegna "Ne approfitto per fare un po’ di musica" va in scena al "Cantuccio 2.0" di Piobbico, un grande nome del blues elettrico: Joe Galullo. Joe è cresciuto nella periferia milanese ancora provata dalla grande guerra. All’età di 7 anni, tra le macerie lasciate dalla guerra, trovò la sua prima chitarra innamorandosi dello strumento. Nella prima adolescenza sposa il Blues e la musica di Ray Charles. Nel 1964 entrò a far parte della band milanese The Moods, con la quale riscuote un notevole successo nei club della Lombardia. i Moods divisero il palco con band del rhythm and blues e del beat italiano come Gleeman, Equipe 84 e New Dada. Poi nel 1966 Joe Galullo entrò a far parte della band di Tony Dallara, con cui suonò stabilmente per più di un anno Dopo aver suonato per più di un anno con Tony Dallara, nel 1968 Galullo partì per un lungo peregrinare per l’Europa, suonando in Spagna, Francia, Belgio, Paesi Bassi e Germania, prima di trasferirsi definitivamente a Londra, ricominciando a passare per l’Italia solo quando una nuova legge sul servizio militare permetteva l’esenzione per i residenti all’estero. In questi anni di vita da artista Galullo suonò con numerosi musicisti. Nel 1990 i Joe Galullo and the Blues Messengers firmarono per la Green Line Records pubblicando il loro secondo album dal titolo Blues Without Frontiers. Durante il tour che seguì l’album, Joe Galullo faceva anche concerti utilizzando backing band di altri luoghi. Fu così che, chiamato da Marco Belardinelli, fece il tutto esaurito per tre serate consecutive.

Inizio concerto alle 21.30. È possibile cenare prima o durante il concerto, con prenotazione obbligatoria al 3200588112 am. pi.