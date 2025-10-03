A Ponte degli Alberi lunedì sarà riaperta la consolare Flaminia

Salvo sconquassi climatici abbastanza improbabili, a Ponte degli Alberi lunedì prossimo sarà riaperta al traffico la consolare Flaminia. Ce lo assicura Giuseppe Paolini, il presidente della Provincia: "Lunedì mattina - spiega infatti il presidente (nonché sindaco di Isola del Piano) - verso le 10 è prevista una piccola cerimonia di inaugurazione, presenti il sottoscritto e i sindaci di Fossombrone (Massimo Berloni) e di Montefelcino (Maurizio Marotesi)".

Come si ricorderà, lo scorso 25 agosto il ponte che a Ponte degli Alberi si getta sopra la condotta forzata che dirotta l’acqua dalla diga di San Lazzaro alla vicina centrale idro-elettrica era stato chiuso al traffico per via dei lavori di rifacimento della carreggiata che si sono appena conclusi. Il programma dei lavori che era stato pubblicato dalla Provincia (la strada è provinciale) prevedeva che la Flaminia rimanesse chiusa fino al 15 ottobre, sicché ne consegue che per una volta i lavori sono arrivati al termine prima del tempo previsto, il che di per sè è già un piccolo avvenimento.

Il ponte tempo fa era stato già oggetto di lavori di consolidamento nella sua parte sottostante in muratura, ovvero la campata, mentre quelli che sono stati fatti in questi quaranta giorni hanno riguardato il manto stradale, che è stato completamente rifatto. Durante la chiusura al traffico gli abitanti di Montefelcino che dovevano andare e venire da e per Fossombrone hanno dovuto arrangiarsi con due scelte diversamente tribolate: o prendere la superstrada a Tavernelle oppure percorrere la strada di campagna che popolarmente viene chiamata "da Pitrok".

Nel primo caso il tragitto era comodo ma più lungo, nel secondo era assai scomodo ma un po’ più breve. Adesso finalmente si torna alla normalità.

a. bia.