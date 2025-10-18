A Pontedera contro la pareggite

Il tabù è stato infranto nella scorsa stagione, quando la Vis è passata per la prima volta a Pontedera con un gol in avvio di Palomba, stacco di testa sulla punizione di Di Paola. Ora bisogna scrollarsi di dosso la pareggite e dare finalmente una svolta al campionato. La squadra ci crede, il calendario offre un assist con le trasferte di Pontedera (lunedì) e Bra (domenica 26). Difficili ma possibili. Quella del Mannucci, fra due giorni, è la prima delle due partite da azzannare. Sperando di rivedere la Vis di Campobasso e non quella di Forlì. L’avversario? Una vistosa anomalia per la C: piazza piccola, pubblico sparuto ma una straordinaria continuità di militanza nella categoria: 13° campionato di fila nella C attuale (e 6 volte ai playoff), 46° della storia nella C allargata. Segno di gestioni virtuose, perché in casa toscana, prima ancora che in campo, le persone capaci le trovi in società. Questione evidenziata anche dal direttore organizzativo dei toscani Andrea Bargagna: il Pontedera, che in fatto di tradizione sportiva è davanti alla Vis (96° su scala nazionale, contro il 100° posto dei biancorossi) è un campione di calcio sostenibile, mentre tutto intorno regna la precarietà, vedi le 185 società fallite in Italia dal 2000 a oggi.

Il Pontedera è troppo noto per illudere la Vis che troverà vita facile al Mannucci, dove i locali finora hanno battuto Rimini e Forlì e perso con Arezzo e Campobasso. Basti dire dell’ultima volta che le due squadre si sono affrontate: 4 maggio scorso, stadio Benelli, primo turno playoff in gara secca. Vis nettamente favorita, ma se non fosse stato per la prodezza di Cannavò al 94’, a pareggiare la rete di Corona, la magnifica cavalcata sarebbe finita anzitempo. Tra biancorossi pesaresi e nerogranata toscani siamo al 20° confronto, playoff compreso: 5 vittorie Vis (una in trasferta), 4 sconfitte, 10 pareggi.

Al Mannucci la Vis ha vinto una volta (l’ultima), per il resto 5 pareggi e 4 sconfitte. Non può far testo nemmeno la batosta rimediata dai toscani ad Ascoli, perché il Picchio ha fatto capire che quest’anno le suonerà un po’ a tutti. Qualche scoria sul piano psicologico, quella sì, può rimanere. E può pesare anche il fatto che quella nerogranata sia diventata la peggior difesa del girone, con 19 gol al passivo. D’altra parte, non è che la Vis stia tanto meglio. Appena un punto in più in classifica, negli occhi ancora il grigiore dello 0-0 casalingo con la Torres strappato con le unghie e coi denti. Qui, al contrario di un anno fa, manca la confidenza con la vittoria: appena una in 9 gare (quella di un mese fa col Livorno), numero mai così basso dal ritorno in C, anche se in fatto di punti altre volte si è fatto peggio. E comunque: nulla di drammatico, molto di rimediabile in un campionato dove in tre fanno la corsa a parte e tutte le altre mostrano valori non troppo dissimili. Roberto Stellone sa come si fa. Anche senza Di Paola e Paganini, lunedì sarà una Vis competitiva.