Bologna, 3 trasferte decisive

Giuseppe Tassi
Bologna, 3 trasferte decisive
Pesaro
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Gli 007 della storiaCaso VildozaRaccolta differenziataRagazzino mortoFunerali carabinieriSagre in Emilia Romagna
Acquista il giornale
CronacaA Pontedera contro la pareggite
18 ott 2025
ALICE MURI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Pesaro
  3. Cronaca
  4. A Pontedera contro la pareggite

A Pontedera contro la pareggite

Il tabù è stato infranto nella scorsa stagione, quando la Vis è passata per la prima volta a Pontedera con...

La sfida playoff della stagione scorsa, decisa da una prodezza di Cannavò al 94’

La sfida playoff della stagione scorsa, decisa da una prodezza di Cannavò al 94’

Per approfondire:

Il tabù è stato infranto nella scorsa stagione, quando la Vis è passata per la prima volta a Pontedera con un gol in avvio di Palomba, stacco di testa sulla punizione di Di Paola. Ora bisogna scrollarsi di dosso la pareggite e dare finalmente una svolta al campionato. La squadra ci crede, il calendario offre un assist con le trasferte di Pontedera (lunedì) e Bra (domenica 26). Difficili ma possibili. Quella del Mannucci, fra due giorni, è la prima delle due partite da azzannare. Sperando di rivedere la Vis di Campobasso e non quella di Forlì. L’avversario? Una vistosa anomalia per la C: piazza piccola, pubblico sparuto ma una straordinaria continuità di militanza nella categoria: 13° campionato di fila nella C attuale (e 6 volte ai playoff), 46° della storia nella C allargata. Segno di gestioni virtuose, perché in casa toscana, prima ancora che in campo, le persone capaci le trovi in società. Questione evidenziata anche dal direttore organizzativo dei toscani Andrea Bargagna: il Pontedera, che in fatto di tradizione sportiva è davanti alla Vis (96° su scala nazionale, contro il 100° posto dei biancorossi) è un campione di calcio sostenibile, mentre tutto intorno regna la precarietà, vedi le 185 società fallite in Italia dal 2000 a oggi.

Il Pontedera è troppo noto per illudere la Vis che troverà vita facile al Mannucci, dove i locali finora hanno battuto Rimini e Forlì e perso con Arezzo e Campobasso. Basti dire dell’ultima volta che le due squadre si sono affrontate: 4 maggio scorso, stadio Benelli, primo turno playoff in gara secca. Vis nettamente favorita, ma se non fosse stato per la prodezza di Cannavò al 94’, a pareggiare la rete di Corona, la magnifica cavalcata sarebbe finita anzitempo. Tra biancorossi pesaresi e nerogranata toscani siamo al 20° confronto, playoff compreso: 5 vittorie Vis (una in trasferta), 4 sconfitte, 10 pareggi.

Al Mannucci la Vis ha vinto una volta (l’ultima), per il resto 5 pareggi e 4 sconfitte. Non può far testo nemmeno la batosta rimediata dai toscani ad Ascoli, perché il Picchio ha fatto capire che quest’anno le suonerà un po’ a tutti. Qualche scoria sul piano psicologico, quella sì, può rimanere. E può pesare anche il fatto che quella nerogranata sia diventata la peggior difesa del girone, con 19 gol al passivo. D’altra parte, non è che la Vis stia tanto meglio. Appena un punto in più in classifica, negli occhi ancora il grigiore dello 0-0 casalingo con la Torres strappato con le unghie e coi denti. Qui, al contrario di un anno fa, manca la confidenza con la vittoria: appena una in 9 gare (quella di un mese fa col Livorno), numero mai così basso dal ritorno in C, anche se in fatto di punti altre volte si è fatto peggio. E comunque: nulla di drammatico, molto di rimediabile in un campionato dove in tre fanno la corsa a parte e tutte le altre mostrano valori non troppo dissimili. Roberto Stellone sa come si fa. Anche senza Di Paola e Paganini, lunedì sarà una Vis competitiva.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata