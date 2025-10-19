A Pontedera Vis decimata. Ma bisogna andare a punti

Siamo già all’emergenza. Due difensori centrali e tutta la fantasia fra centrocampo e trequarti. Domani a Pontedera la Vis si presenta spogliata di cinque giocatori fra squalifiche (Di Paola) e infortuni (Paganini, Di Renzo, Tonucci e Giovannini). Per tutti, noie muscolari: polpaccio per l’ultimo della serie, Denis Tonucci. E il problema diffuso fa sospettare che ci sia qualche relazione col fondo del nuovo campo di Villa Fastiggi. Stellone non scarta l’ipotesi, pur evidenziando che il sintetico del V-Park è parente stretto di quello del Benelli. Comunque sia, domani al Mannucci (ore 20,30), la Vis è chiamata a una forte reazione. E a mostrare il valore della rosa allargata, perché di certo ci sarà più spazio per i giovani. A cominciare da Mariani (reduce dall’azzurro) e Berengo, che il tecnico annuncia ‘con molta probabilità titolari’. Anticipando anche che il posto al centro della difesa sarà di Primasso. "La squadra ha voglia di uscire da questa situazione – dice Stellone, che giudica un passo indietro quello con la Torres: ‘Punto immeritato. Una partita in cui abbiamo corso più di altre volte, ma male. E se in campo non sei posizionato bene, fatichi a riconquistare palla. Sarà anche perché diversi giocatori accusavano sintomi febbrili".

Se a maggio era stato scontro playoff con i toscani, stavolta la classifica dice scontro salvezza: "Oggi è così, ma le cose possono cambiare in fretta. I momenti vanno e vengono. Basta una vittoria e tutto si aggiusta. Certo dobbiamo dare tutti qualcosa in più. Domani non chiedo bel gioco ma punti’. E soprattutto ‘chiedo ai ragazzi di osare: coraggio, spensieratezza, dribbling, penetrazioni in area. Tutte cose che ultimamente sono mancate. A me piacciono quelle partite lì, con tanti tiri in porta, a costo anche di subirli". Leggeri ritocchi al modulo, non sostanziali: "Difesa a quattro? Non è il caso, così dietro diventiamo anche di meno (riferito alle assenze)". Modulo senza sottopunta? Inevitabile, visto che mancherà anche Giovannini, che la società ha deciso di non rischiare. E allora sarà centrocampo folto con Berengo, Mariani e Paganini, sostenuti sulle fasce probabilmente da Tavernaro e Vezzoni. Quanto alla coppia d’attacco, lì c’è ampia scelta e l’allenatore biancorosso fa capire che può giocare chiunque. Tra le cose da migliorare, c’è il rapporto con gli arbitri. Vis penalizzata più volte, okay, ma il nervosismo va contenuto: la squadra biancorossa è la più ammonita del girone (32) e i gialli per proteste incidono parecchio. "Per quelle abbiamo un sistema di multe interne – fa sapere Roberto Stellone – evidentemente dovremo aumentare l’importo". Infine due parole sull’avversario, reduce dalla batosta di Ascoli: "Anche il Pontedera ha cambiato molto rispetto a un anno fa. E’ una squadra che ha vinto due volte e alterna diversi moduli. Anche loro avranno voglia di rifarsi. Ma noi dobbiamo guardare in casa nostra e restare concentrati sull’obiettivo: domani serve solo vincere".