A primavera il Parco avventura a Villa San Martino Lavori in corso. E i gestori cercano animatori

Ultime settimane di lavoro per “Pesaro Avventura” il parco urbano realizzato dalla Top Adventure Park che inaugurerà, in via Togliatti, in primavera a Villa San Martino che è alla ricerca di animatori da assumere. "Sarà un luogo che accoglierà percorsi avventura, snack bar anche per celiaci, servizi igienici, un’area relax, giochi di psicomotricità e sarà fruibile tutto l’anno e tutti i giorni", spiega l’assessore Mila Della Dora. Inoltre “Pesaro Avventura” avrà dei percorsi dedicati a bambini e ragazzi con disabilità. "Un ruolo speciale nella nuova area lo avranno gli animatori – sottolinea Alfredo Manzaroli, presidente Top Adventure Park –. Stiamo raccogliendo le candidature per selezionare i 45 animatori che assumeremo con contratto di lavoro stagionale da aprile a novembre". Le candidature possono essere inviate, insieme al proprio curriculum, ad [email protected] (info 333.3337318).