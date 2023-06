E’ a prova di trasporti eccezionali il ponte sul Cesano all’ingresso di via Kennedy a Pergola, rimasto chiuso dal 15 settembre a fine aprile, in quanto oggetto di lavori di consolidamento da parte della Provincia, a seguito della tragica alluvione di 8 mesi e mezzo fa.

Lo certifica una nota dell’Ente di via Gramsci: "Nell’ambito del programma ‘ponti sicuri’, che prevede la sorveglianza e vigilanza continua dei manufatti per garantire condizioni di sicurezza e transitabilità, la Provincia ha effettuato la prova di carico propedeutica al rilascio del certificato di idoneità statica del ponte sulla Sp 141 ‘Circonvallazione di Pergola’, collocato sul fiume Cesano. Il test si è svolto sotto la supervisione del responsabile del controllo specialistico dei ponti Paolo Forcina, con il caricamento dell’impalcato con tre autocarri, per un totale di 120 tonnellate". "La prova – aggiunge la Provincia - è stata effettuata alla conclusione dei lavori di manutenzione straordinaria e rafforzamento statico, che hanno riguardato l’installazione di barriere di sicurezza moderne in acciaio ‘cor-ten’ e il consolidamento delle travi portanti dell’impalcato con lamine e fasce di carbonio. L’elaborazione dei risultati durante le operazioni di test, confrontate con il progetto esecutivo dei lavori, hanno consentito l’emissione del certificato di idoneità statica, che permette la transitabilità anche per i trasporti eccezionali". Il dirigete del servizio viabilità Mario Primavera, spiega: "Si tratta di un’operazione importante che rientra tra gli obiettivi della stabilità delle infrastrutture e della messa in sicurezza delle arterie provinciali".

s.fr.