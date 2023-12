A Rio Salso apre domani il Villaggio di Babbo Natale

A Tavullia è partito il conto alla rovescia in vista dell’imminente Natale. Sono diversi gli appuntamenti che faranno immergere il paese e le sue frazioni nell’atmosfera magica delle festività e accenderanno gli occhi dei più piccoli con eventi pensati appositamente per loro. Domani, dalle ore 16, tutti a Rio Salso con "Aspettando il Natale": in piazza Marchionni un pieno di emozioni, musica e divertimento con l’apertura del Villaggio di Babbo Natale. Il tutto scandito dai canti del bambino del catechismo e del coro della scuola dell’infanzia, con le immancabili castagne e il vin brulè. Poi, domenica, dalle ore 15 alle 19.30, ci si sposta al palasport di Tavullia con il "Natale dei bambini" ed un ricco programma che prevede canti natalizi, gran teatro dei burattini, musica e animazione, truccabimbi, letture, laboratori e doni per grandi e piccini. l. d.