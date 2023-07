A ritmo di Symphony Festival C’è il rock dei Deep Purple

Al via la quinta edizione del Symphony Pop Festival a Fano. Nel giardino della Rocca Malatestiana questa sera i ritmi cubani mentre l’8 luglio sarà la volta del rock dei Deep Purple. Novità assoluta della stagione, la possibilità per il pubblico di assistere alle prove dei due concerti al simbolico prezzo di 5€. Primo concerto, "Haila Mompié - Sinfonia cubana!", è dedicato all’isola più sonora del mondo. Per il viaggio ai Caraibi, l’Orchestra sinfonica Rossini ha invitato la più famosa cantante cubana in attività, Haila Mompié, "la Diva del Pueblo", pluripremiata in patria. Questa sera (ore 21.15) imperdibile concerto. Un omaggio alla musica tradizionale e ai successi internazionali nati a L’ Avana ma amati in tutto il mondo (ingresso gratuito).

Il secondo concerto "Smoke on the water" si sposta in Inghilterra, patria dei Deep Purple e proporrà un’antologia di grandi successi della band inglese, da Child In Time a Burn, da Perfect Strangers a Soldier of Fortune. Torna sul palco il solista Simone Romanato, amatissimo dal pubblico fanese, accompagnato per l’occasione dalla Odessa Hard Prog Band. Il concept e i testi del concerto sono di Claudio Salvi, giornalista, già firma di numerosi spettacoli della Sinfonica Rossini. Anche in questo caso, il pubblico potrà provare l’emozione di assistere alla prova aperta giovedì 06 luglio 2023 alle ore 21.00: "Prova l’emozione: direzione Rock" (ingresso 5 euro). Poi sabato 08 luglio 2023 alle ore 21.15 il concerto vero e proprio (Ingresso 15€ - ridotto 12€). Entrambi i concerti prevedono la presenza dell’organico orchestrale della Sinfonica Rossini al gran completo, che si cimenterà nei nuovissimi, inediti arrangiamenti del Maestro Roberto Molinelli: compositore, arrangiatore, direttore d’orchestra, violista, è attivo in tutto il mondo e ha collaborato con artisti del calibro di José Carreras, Lucio Dalla, Andrea Bocelli.