A Rosciano una ’foresta’ con 1500 alberi: i primi piantati dai bambini della Montessori

Sono 1.500 le piante che saranno messe a dimora nell’area comunale di 11mila metri quadrati, adiacente al cimitero di Rosciano. Nei restanti 27mila metri quadrati sorgerà anche un parco fotovoltaico di Aset, da 1 megavat. Ieri mattina sono state posate le prime piante con la partecipazione dei bambini della scuola elementare Montessori. L’iniziativa è promossa da Rete Clima, ente no profit che porta avanti azioni di sostenibilità e decarbonizzazione, e da Cia Conad: insieme partecipano al progetto "Forestiamo l’Italia" che rientra nella campagna ministeriale che prevede di piantare 20mila alberi su tutto il territorio nazionale entro quest’anno. "Gli interventi di forestazione – ha spiegato il presidente di Rete Clima, Paolo Viganò – nascono dalla volontà delle aziende di contribuire, con azioni concrete ed efficaci, alla tutela ambientale. Le attività di forestazione prevedono il coinvolgimento di dipendenti e collaboratori delle aziende che sostengono i progetti: piantare un albero è una occasione straordinaria per parlare di cambiamenti climatici e di cosa può fare ognuno per contrastarli".

Negli 11 mila metri quadrati di terreno saranno piantate e coltivate piante autoctone, appartenenti a diverse specie arboree e arbustive tipiche della zona e Rete Clima si prenderà cura di loro per i prossimi tre anni. "Le piante sono prodotte – ha fatto notare Viganò – nei vivai locali perché lo scopo dei progetti è anche quello di valorizzare la filiera florovivaistica italiana. Tutte le piante sono accompagnate da un passaporto fitosanitario, che garantisce il controllo, la tracciabilità e l’assenza di malattie la cui diffusione potrebbe causare gravi danni economici ed ambientali".

"Siamo orgogliosi – ha aggiunto il vice-presidente di Cia Conad Massimo Marchionni – di occuparci dell’ambiente e della comunità in cui operiamo: una dimostrazione concreta del nostro impegno per il territorio e per la crescita e il benessere della comunità fanese". Marchionni ha voluto ringraziare i clienti "che hanno partecipato attivamente all’iniziativa in tutti i punti di vendita Conad locali, contribuendo in maniera concreta al progetto".

" A Fano – ha detto il sindaco Massimo Seri – ci prendiamo cura dell’ambiente tutti insieme: istituzioni, cittadini e aziende. Il cambiamento climatico si combatte modificando le abitudini quotidiane, piantando alberi investiamo sul futuro". Per l’assessore ai Lavori pubblici Barbara Brunori "le 1500 piante sono un altro importante tassello per aumentare le aree di forestazione nella nostra città (circa una decina quelle individuate ndr).

Anna Marchetti