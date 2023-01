"A San Costanzo cambia il Suap e si raddoppia la spesa"

Forti critiche nei confronti della giunta sancostanzese da parte del consigliere di minoranza Domenico Carbone (foto), secondo il quale la scelta dell’esecutivo, avvallata dalla maggioranza, di passare dal Suap (lo sportello unico delle attività produttive) di Mondolfo a quello di Urbania comporterà un raddoppio del costo per le casse comunali. "Alla faccia dell’attenzione alle spese – tuona Carbone -. Il nostro Comune ha deciso di non rinnovare la convenzione per il Suap con Mondolfo (scaduta il 31 dicembre, ndr) che faceva spendere all’Ente 5.918 euro all’anno e di stipularne una nuova con l’Unione Montana dell’Alta Valle del Metauro, che ha la sede a Urbania e che ci costerà 11.382 euro ogni 12 mesi. In pratica, un aumento superiore al 92%".

Carbone aggiunge: "La decisione non è sbagliata solo in termini di costi. La convenzione che era in vigore fino al 31 dicembre 2022 e che poteva essere rinnovata, era con il vicino Comune di Mondolfo; l’attuale, invece, è con un’Unione Montana di cui non facciamo parte. E se è vero che la totalità delle pratiche si effettua in maniera telematica, è altrettanto inconfutabile che se ad un cittadino dovesse presentarsi la necessità di andare in presenza, l’ufficio non sarebbe più nel vicino comune di Mondolfo (5 chilometri circa) ma ad Urbania, che da qui dista la bellezza di 60 chilometri". L’esponete di minoranza conclude: "Troppo spesso, anche per piccole esigenze, nel nostro Comune ci si nasconde dietro alle difficoltà di affrontare spese, ma se poi si assiste a cose del genere non si può non protestare. Stiamo andando in una direzione opposta ad un uso oculato dei soldi dei cittadini".

s.fr.