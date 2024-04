A San Costanzo incontro sulla relazione uomo-animali d’affezione

Domani pomeriggio dalle 17 alle 19 alla biblioteca ‘Don Antonio Betti’ di San Costanzo, all’interno di Palazzo Cassi, si terrà la seconda tappa dell’iniziativa ‘Umano – Animale’, ciclo di incontri dedicato alla relazione psico-emotiva tra l’uomo e i suoi amici a quattro zampe. L’organizzazione é dall’associazione ‘I randagi nel cuore’ insieme a ‘Xyz le nuove coordinate della psicologia’. Anche questo appuntamento, come quello d’esordio del 2 marzo e quello finale che si terrà il 4 maggio prossimo a Mondolfo, è gratuito e per avere informazioni e per prenotarsi si può scrivere all’indirizzo irandaginelcuore@gmail.com, oppure telefonare o inviare un WhatsApp al numero 333.5229596. "Il titolo dell’incontro odierno – spiegano i promotori - è ‘Uomini, cani e gatti, una storia in evoluzione’ e avremo con noi i veterinari Mirko Tonelli e Sara Canal che ci parleranno di come è cambiato nel corso del tempo il rapporto tra l’essere umano e gli animali d’affezione. Un tema coinvolgente, che suscita molto interesse tra tutti coloro che amano i cani e i gatti e decidono di prendersi cura di loro".

"Nel terzo appuntamento, in calendario per sabato 4 maggio alle 17 a Mondolfo, al Salone Aurora del complesso monumentale di Sant’Agostino – aggiungono i responsabili de ‘I randagi nel cuore’ -, relatrice sarà la psicoterapeuta Lucia Caimmi che affronterà il delicato argomento del lutto per il proprio animale". s.fr.