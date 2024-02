A San Lorenzo attivato uno sportello psicologico d’ascolto per i ragazzi

E’ stata illustrata alle classi della scuola secondaria di primo grado di San Lorenzo in Campo la nuova edizione del progetto socio educativo rivolto agli studenti ‘L’ascolto fa crescere’. Uno sportello psicologico d’ascolto per i ragazzi che frequentano le ‘medie’ che funzionerà per 3 ore alla settimana e sarà tenuto dalla dottoressa Giulia Dezi, psicologa scolastica e di comunità. Ad esso si aggiungeranno anche incontri tenuti dall’Unità di Strada dell’Ambito Sociale n. 6 di Fano, che metterà a disposizione il suo personale qualificato, e inoltre, c’è l’intenzione di tornare a svolgere pure momenti di approfondimento e confronto con le famiglie.

"Dopo le prime edizioni dal 2018 al 2020, interrotte dalla pandemia – spiega il sindaco Davide Dellonti -, grazie alla sinergia fra amministrazione comunale, Ambito Sociale, istituto comprensivo ‘Binotti’, Avis San Lorenzo in Campo e cooperativa ‘La Macina’, siamo riusciti ad attivare nuovamente questo importante strumento all’interno della scuola secondaria, che tanto era stato apprezzato nei suoi primi anni". Alla presentazione hanno partecipato, oltre al primo cittadino, il vicesindaco Luciana Conti, la consigliera comunale con delega alla genitorialità Federica Tiberini, la fiduciaria del plesso professoressa Maria Sanna, il consigliere dell’Avis Patrizio Droghini e Antonella Merolli e Federica Serfilippi della cooperativa ‘La Macina’.

s.fr.