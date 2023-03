A San Lorenzo in Campo va in scena il ‘Rugby Day’

Giornata dedicata alla palla ovale, domani a San Lorenzo in Campo, dove è in programma il secondo ‘Rugby Day’ dopo quello svoltosi il 25 marzo. Proprio a San Lorenzo da alcuni mesi sono riprese le attività legate a questo sport, grazie all’impegno della società ‘Fano Rugby’, che ha scelto il centro laurentino allo scopo di ricostruire un punto di riferimento per tale disciplina rivolto a tutta la Valcesano. Sabato scorso il campo di via Manzoni ha ospitato un torneo under 13 che ha visto gareggiare non solo i giocatori del sodalizio fanese e i ragazzi che da ottobre hanno ripreso ad allenarsi a San Lorenzo, ma anche i loro pari età delle società rugbystiche di Pesaro e Jesi. E domani, dalle 15,30, l’impianto censanese ospiterà un nuovo evento di specialità con i tornei under 7, under 9 e under 11. Un’occasione per tutti coloro, maschietti e femminucce, che vogliono avvicinarsi a questa pratica sportiva.

"Una disciplina sana – evidenzia il sindaco Davide Dellonti –, ispirata a grandi valori come l’amicizia, la convivialità e la solidarietà. Un grande ringraziamento va al ‘Fano Rugby’, società seria e strutturata che ha voluto riprendere le attività anche nel nostro comune, a cominciare dagli atleti più piccoli, per dar vita ad un riferimento territoriale per questo sport di squadra che riguardi l’intera vallata. Doverosa, in primis, la gratitudine nei confronti del presidente del ‘Fano Rugby’ Giorgio Brunacci e del suo vice Francesco Livi; ai quali aggiungo i due allenatori impegnati qui a San Lorenzo: Sergio Carrizo e Moreno Gabrielli. Col rugby – conclude - si amplia il novero delle discipline sportive per i nostri giovani".

s.fr.