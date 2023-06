A San Lorenzo presto al via ’Progetto family’. Sarà a sostegno di neo mamme e papà

E’ stato predisposto il calendario d’incontri del ‘Progetto Family’, patrocinato e fortemente voluto dall’amministrazione di San Lorenzo per garantire sostegno, accoglienza, servizi e confronto alle nuove famiglie. "L’idea – evidenzia il sindaco Davide Dellonti - è quella di garantire ai neogenitori uno spazio protetto, gestito da professionisti". "Il progetto – aggiunge il primo cittadino – è gratuito e si rivolge a tutte le famiglie residenti sul territorio comunale con figli nati tra il 2021 e il 2023, e sarà gestito da due professioniste, due persone che hanno un forte legame con il territorio e una solida formazione in materia di genitorialità: Francesca Fortuni, specializzata nel sostegno pratico ed emotivo alle famiglie dal concepimento al post parto, ed Elena Mattioli, esperta di health family coaching con protocolli definiti. La natura sperimentale del progetto prevede la possibilità di coinvolgere in futuro professionalità diverse che ne condividano la filosofia e che possano aggiungere qualità".