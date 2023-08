A San Lorenzo si gira al ritmo della pizza

Tornano dopo 4 anni, a San Lorenzo in Campo, gli acrobati pizzaioli, grazie ad una della manifestazioni legate alla gastronomia più invitanti e anche spettacolari della provincia.

Si tratta di ‘Pizza in Piazza’, la cui settima edizione si è svolta ieri e si terrà anche oggi nel centro della Valcesano, con una novità importante rispetto al passato: la location non sarà la piazza principale del paese, ma lo splendido giardino di Palazzo Duranti, risalente al secolo XVIII, messo a disposizione dai proprietari dello storico edificio.

Ad organizzare la kermesse è la Pro loco del presidente Silverio Caldarigi, con la collaborazione dell’amministrazione comunale del sindaco Davide Dellonti e, come detto, l’ospitalità della famiglia titolare del Palazzo.

Grande protagonista sarà, appunto, la pizza: se ne potranno gustare tanti tipi, anche grazie alla partecipazione straordinaria di Danilo Pagano, presidente della Nazionale Pizzaioli Acrobatici.

Oggi, in particolare, sarà possibile degustare anche la pizza dedicata al Conte Duranti, che sarà cotta nei forni ‘Fontana’, eccellenza produttiva del territorio cesanenese.

L’apertura degli stand gastronomici è prevista per le ore 19.

Oltre alla pizza, saranno proposte numerose altre specialità, come la grigliata di carni miste. E non mancherà la buona musica: ieri il programma ha previsto i concerti di ‘Nuove Frequenze’, ‘The Folk Session’ e ‘Il ladro e il giullare’.

Oggi, invece, si esibirà un duo violino e violoncello, e la serata si concluderà con Dj Raniero.

In entrambi i giorni si potrà visitare una splendida mostra fotografica e la ricostruzione storica di Palazzo Duranti.

Maggiori informazioni sulla kermesse sono disponibili sulla pagina Facebook della Pro Loco di San Lorenzo in Campo.

Oltre che per l’ottima pizza, farcita con le specialità del territorio e per le altre pietanze che usciranno dagli stand gastronomici c’è stata molta curiosità e attesa anche per l’esibizione di Danilo Pagano, presidente della Nazionale Pizzaioli Acrobatici, un team fondato a Ravenna nel 1987, celebre nel mondo per la bravura dei suoi componenti, atleti e maestri pizzaioli insieme, capaci di far roteare i dischi di pasta sulle punta delle dita, farli passare sotto alle gambe e sopra la testa, con acrobazie davvero notevoli.

Sandro Franceschetti