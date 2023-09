A San Michele si parla di ‘Isole carcere: storia e geografia’

Sarà il giornalista e saggista, nonché ex deputato (dal ’92 al 2006) e sottosegretario all’ambiente tra il 1996 e il 2001, Valerio Calzolaio (foto), il protagonista del terzo appuntamento della rassegna ‘Tu sei uguale a me’ in programma per dopodomani (venerdì) alle 21 a San Michele al Fiume di Mondavio. Rassegna, organizzata dal gruppo di riflessione politica, sociale ed economica ‘Fuoritempo’ e dalla parrocchia di San Michele al Fiume e San Filippo sul Cesano, i cui incontri si tengono negli spazi parrocchiali, che si prefigge lo scopo "di arricchirci nella conoscenza del mondo che siamo chiamati a condividere... e possibilmente a migliorare". Il titolo di questa tappa è ‘Isole carcere: storia e geografia’ e il tema è incentrato sulla storia, la funzione sociale e le peculiari caratteristiche della detenzione penitenziaria sulle isole. "Quale significato ha assunto nei secoli, e ha tutt’ora, la reclusione su territori lontani dalla terraferma? Quali vicende storiche e quale immaginario (letterario, cinematografico, culturale ecc.) si legano a questa condizione? Che ruolo hanno oggi questi penitenziari, da quelli ancora attivi a quelli che ormai fanno parte del patrimonio storico-paesaggistico?". Sono gli interrogativi ai quali si cercherà una risposta insieme a Calzolaio, "attraversando mari e bacini oceanici di tutti i continenti. Da l’Asinara e Procida nel Mediterraneo a El Frontón e Alcatraz nel Pacifico, all’Isola del Diavolo e Robben Island nell’Atlantico, passando anche per isole fluviali e lacustri". L’iniziativa vede le collaborazioni di Comune di Mondavio, Antigone Marche, Caritas, Libreria ‘Ubik’ di Senigallia e ‘Noi e l’Ambiente’.

s.fr.