A San Pietro in Valle arrivano i sensori per stanare le infiltrazioni

Ricerca delle infiltrazioni sul tetto e della presenza di acqua sotto il pavimento. Da venerdì a San Pietro in Valle entra in azione l’università Politecnica delle Marche per risolvere il problema dell’umidità che si forma all’interno della chiesa, causando il distacco degli stucchi e danneggiandola progressivamente. Diverse le tecnologie che saranno messe in campo. Oltre a passare al setaccio il tetto, la Politecnica utilizzerà il georadar per verificare la presenza di acqua sotto la pavimentazione o nell’area esterna alla chiesa. Sarà anche eseguita la completa e dettagliata digitalizzazione in 3D dell’edifico. "Al termine di queste indagini – spiega il professor Paolo Clini che opererà con altri colleghi della Politecnica – dovremmo produrre risposte utili al restauro della chiesa".

In particolare si dovrà capire se l’umidità è causata dalle infiltrazioni dal tetto o se l’acqua risale da sotto il pavimento. Certo è che la chiusura totale dell’edificio e la conseguente mancanza di circolazione d’aria, in questi anni, non hanno aiutato San Pietro in Valle. L’obiettivo dell’incarico alla Politecnica delle Marche è di individuare le cause che producono l’umidità e trovare le soluzione, come il ricambio d’aria artificiale, per evitare che ciò si verifichi.

"Non è stato semplice, ma finalmente si parte. La collaborazione tra me e Fattori – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Barbara Brunori – ha portato a questo risultato. A seguire conferiremo l’incarico per l’analisi strutturale, altro tema critico al quale, dopo il terremoto, va data particolare attenzione". L’assessore alla Cultura Cora Fattori annuncia un’ulteriore novità: "Abbiamo completato i lavori necessari a riaprire la saletta Nolfi (adiacente alla chiesa e con ingresso indipendente ndr) e per maggio stiamo preparando un allestimento video che racconti la storia di San Pietro in Valle e delle opere d’arte conservate al suo interno. In contemporanea sarà aperta la porta della chiesa per goderne nuovamente la vista, purtroppo senza consentirne l’ingresso per motivi di sicurezza".

Il conte Filippo Bracci, che si è a lungo battuto per il restauro di San Pietro in Valle, annuncia per l’11 maggio, in Fodazione Cassa, un incontro dal titolo "San Pietro in Valle in restauro". Parteciperanno l’ex soprintendente, Maria Rosaria Valazzi e l’attuale, Cecilia Carlorosi.

Anna Marchetti