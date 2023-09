A San Sisto c’è un gran profumo di funghi

Tutto pronto a San Sisto di Piandimeleto per il taglio del nastro inaugurale della 54ª edizione della tradizionale “Festa del Fungo, Mostra Micologica Regionale“ che si terrà in questo oggi e domani e nel weekend che va dal 30 settembre al 1° ottobre. Il Comitato organizzatore ha curato nei minimi particolari l’evento che come ogni anno richiama tantissima gente.

"È difficile parlare di un Comitato – sottolinea il presidente Matteo Arcangeli – quando questo rappresenta la comunità vera e propria di San Sisto: ognuno degli organizzatori vive e condivide con gli altri il borgo, il territorio, perciò dedichiamo concretamente anima e corpo al progetto, perché questo parla di noi, ci racconta nel profondo, descrivendo la nostra realtà, le tradizioni, il rapporto vero e vivo che abbiam o con la terra, i boschi, i ritmi della natura che circonda, incontaminata, San Sisto".

Molte le novità di questa ricca edizione, a cominciare dall’offerta gastronomica di prima qualità, alle occasioni conviviali tra musica (con gruppi dal vivo con omaggio a Battisti, dj set, orchestra) e stand di funghi e prodotti tipici, gonfiabili per i più piccoli, spettacoli comici, osterie e cantine, la grande Mostra del Fungo, fino alla collaborazione con tenute agricole e vinicole del territorio, alle escursioni guidate nel bosco, oltre all’originale connubio con la prestigiosa realtà Swarovski Optik, leader nella produzione di ottiche per binocoli, mirini di precisione e cannocchiali.

"Nel programmare le attività della Mostra – prosegue Arcangeli – abbiamo cercato di dar vita ad una offerta appetibile a differenti fasce di età, con musica da ballo alternata al pop e a noti dj di assoluta qualità. Saranno previsti momenti laboratoriali, ludici , sempre altamente inclusivi, per permettere ad intere famiglie di trascorre re a San Sisto un tempo che si traduca in autentica qualità".

"San Sisto rappresenta – aggiunge soddisfatta Veronica Magnani, sindaco di Piandimeleto – una bella realtà del nostro territorio ed i volontari che organizzano l’evento r appresentano lo spirito dell’entroterra: una rete di paesi e comunità spesso dimenticati e relegati in secondo piano, ma che in fin dei conti sono i soli che rappresentano la pluralità e la ricchezza della tradizione, coniugata con uno sguardo alla sostenibilità, declinata tra lavoro, agricoltura e offerta turistica. La 54ª Festa del Fungo di San Sisto ripropone la cultura del territorio, raccontata a tutti, accessibile a tutti e che a tutti sa regalare storie, emozioni e sapori". Per informazioni e programma completo: 366 8038551 - 333 2757819 o nei social della festa.

Amedeo Pisciolini