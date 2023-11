A Santa Veneranda un giardino per Giulia. Striscioni al mercato

Se è vero che una donna non si tocca nemmeno con un fiore, a Santa Veneranda, in memoria di Giulia (Cecchettin), i bambini della scuola dell’infanzia “Dire, fare, giocare“ e della primaria Mondaini hanno dedicato un giardino intero perché fiorisca il rispetto tra i generi. E non solo. Tra canti e applausi, con la preside dell’Istituto Pirandello, Lucia Bumma, alunni ed insegnanti hanno accompagnato i volontari del verde mentre piantavano alberi da frutto donati da Aspes e da Legambiente. "Abbiamo intitolato questo giardino, dentro al cortile della scuola – ha detto Bumma – in memoria della giovane Giulia. L’obiettivo comune, attraverso l’educazione al bello, all’armonia e ai sentimenti è quello di evitare che riaccadano femminicidi". In nome di Cecchettin, la 22 enne vittima di femminicidio per mano dell’ex fidanzato, si terranno oggi altre manifestazioni in città. Questa mattina al mercato di San Decenzio gli ambulanti manifesteranno l’indignazione per la violenza di genere: tra le bancarelle campeggeranno striscioni e cartelloni di sensibilizzazione sociale. A palazzo Montani Antaldi, oggi alle ore 17,30, si terrà la conferenza organizzata da un gruppo di associazioni femminili quali Soroptimist, Fidapa-Bpw Pesaro; La donna si racconta; Cif; Terziario donna con il contributo delle cooperative T41 A e B con interventi del filosofo Ercolani, dell’avvocato Orefice e le animazioni ideate dal liceo Mengaroni.