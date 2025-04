A Sant’Angelo in Vado ’Immersione Creativa’ con i più piccoli

Quello che era lo storico circolo cittadino, al piano terra del municipio, prende nuova vita e rinasce come Spazio Cento Storie, uno spazio dedicato ai più piccoli realizzato con il contributo del Dipartimento per le politiche della famiglia. Per attivare questi locali nasce allora l’iniziativa "Immersione Creativa", un calendario di laboratori che si terrà tutti i martedì fino al 20 maggio dalle ore 16 alle 18, aperto a tutti i bambini dagli 8 ai 10 anni. "Faremo insieme una vera e propria immersione nel mondo dei colori e dei materiali -spiegano gli organizzatori-: produrremo creazione cromatiche, ci vestiremo tono su tono, ascolteremo le tonalità e annuseremo i colori. In questo modo, con la collaborazione di tutti i cinque sensi, riusciremo a comprendere le infinite possibilità di quello che spesso ci sembra un unico colore". L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il Cea di Urbania.

a. a.