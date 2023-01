A Sant’Angelo in Vado la poesia interiore di Deanna Spezi

Giorni fa nella chiesa di santa Caterina “delle Bastarde“ a Sant’Angelo in Vado è stato presentato il libro di poesie “Le Mani del Sole“ di Deanna Spezi nuova autrice della Bertoni Editore. Durante l’evento si sono incrociate poesia, musica e danza e ha visto numerose presenze a testimonianza dell’apprezzamento che la gente di Sant’Angelo in Vado e non solo ha per Deanna, maestra che negli anni si è distinta per le tante iniziative socio culturali, cittadina attiva fortemente legata alla terra vadese e al nostro entroterra.

"La poesia di Deanna io dico che è riuscita – dice Simone Rosetti autore del libro “Nove mesi di catenaccio, poi il gol della vita“ – Deanna è come una poesia che mi guardi, proprio come il cielo in me, è come una vita irrimediabile di una poetessa, un Diario di Poesie. Deanna è mistero, interrogativi, e irrequietezza infinita. Le sue parole, “sono asciutte e dure come i sassi“ o “vestite di veli bianchi strappati“, ridotte al “minimo di peso“, come le descriverebbe Eugenio Montale, parole che trasferiscono peso e sostanza alle immagini, per liberare tutto il suo animo, la sua energia e rabbia ed effondere il sentimento a tutti nelle cose trasfigurate. Parole parole e ancora parole che ti fanno amare Deanna come poetessa italiana".

"La poesia – conclude Rosetti – ha questo compito sublime: di prendere tutto il dolore che ci spumeggia e ci rimbalza nell’anima e di placarlo, di trasfigurarlo nella suprema calma dell’arte, così come sfociano i fiumi nella celeste vastità del mare, quel dolore non si placa nella sua poesia ma, come un fiume carsico, ora vi circola sotterraneo e ora emerge e tracima, sommergendo l’espressione poetica nel modo stesso in cui travolse la sua vita senza età".

am. pi.