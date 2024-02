A Sant’Orso in un mese due furti nella stessa via

Sant’Orso vecchia nuovamente bersaglio dei topi d’appartamento, sempre più precisi e veloci nel mettere in atto i loro blitz. Ed anche affezionati alle stesse vie. Perché ad essere stata presa di mira, lunedì sera è stata la casa di via Magalotti proprio accanto a quella che era stata visitata dai ladri appena un mese fa. Con lo stesso modus operandi. Solo che questa volta la banda di ladri in trasferta, non è andata via a mani vuote, ma con tre monili d’oro e circa 300 euro in contanti. I soldi per le piccole emergenze.

L’altra sera erano usciti di casa per un’oretta poco più, i proprietari di una delle abitazioni singole che si affacciano su un campo seminato, nella parte più a nord del quartiere. Da lì i malviventi hanno potuto operare indisturbati e nell’ombra. Erano infatti le 18 quando la famiglia si è allontanata di casa. E quando alle 19.30 i proprietari vi hanno fatto ritorno, hanno trovato la casa tutta a soqquadro. Nel frattempo infatti i malviventi avevano forzato con un piede di porco la finesta della cucina, che si affaccia proprio sul campo. L’hanno rotta e anche quel danno è da aggiungere alla conta. Da lì poi hanno fatto visita a tutte le stanze, senza tralasciare neppure il garage. Poi, com’erano entrati, sono usciti.

Su questo caso indagano i carabinieri di Fano, che vista anche la compatibilità degli orari… non escludono neppure che possa esserci un collegamento tra la fuga in auto di questi malviventi e l’investimento con omissione di soccorso avvenuto nella stessa serata a Centinarola.

ti.pe.