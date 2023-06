A Sassocorvaro appuntamento con Federico

Domani alla Rocca Ubaldinesca di Sassocorvaro si terrà un importante evento legato alla serie di appuntamenti per il 600esimo anniversario della nascita di Federico da Montefeltro, un calendario di manifestazioni sostenute dalla Regione Marche in collaborazione con i Comuni di Cagli, Apecchio, Sassocorvaro-Auditore e Mercatello sul Metauro. Il programma prevede alle ore 21 ‘Viaggio nel mestiere delle armi ai tempi di Federico di Montefeltro: dalla spada alla bombarda’. A seguire conferenza sul tema: ‘Federico di Montefeltro e Ottaviano Ubaldini della Carda, secondo Luigi Michelini Tocci, relatore il prof. Silvano Tiberi, voci narranti Francesca Giovagnoli e Giampiero Tiberi. Verrà inoltre presentata la ristampa, in edizione speciale, dei saggi di Luigi Michelini Tocci che hanno riscritto la storia del Ducato di Urbino nell’epoca Federiciana.