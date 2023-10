"A Sassonia il Comune cancella 13 parcheggi"

di Anna Marchetti

"Non solo a Sassonia manca un piano parcheggi ma c’è anche un serio problema di sicurezza legato al transito dei tir e degli yacht". Alberghi Consorziati, Confcommercio, Confesercenti e Cna decisi a boicottare la presentazione del Waterfront, il progetto che dovrebbe ridisegnare il lungomare di Sassonia dall’anfiteatro Rastatt (che sarà rivisto e ampliato, inglobando il parcheggio retrostante) al faro. Presentazione organizzata dal Comune per oggi alle 18 a Fano Marine Center.

"Cosa dovremmo dire? – si chiede Fausto Baldarelli della Cna – visto che i lavori sono già stati appaltati e dovrebbero partire la prossima settimana". "Con il Waterfront – aggiunge il presidente degli Alberghi consorziati Luciano Cecchini – spariranno i 13 parcheggi davanti all’hotel Cristallo: il Comune come pensa di recuperarli?". "E’ un errore il mancato coinvolgimento delle associazioni di categoria – incalza Stefano Mirisola di Confesercenti – e non possiamo certo esprimere un giudizio su qualcosa che non conosciamo e che non ci è stato presentato: all’incontro non ci saremo". "Stiamo parlando di progetti calati dall’alto – aggiunge Barbara Marcolini, presidente di Confcommercio Fano – è assurdo che ci chiamino quando ormai è tutto deciso. Noi rappresentiamo gli operatori economici e gli incontri servono a superare eventuali criticità. Ci siamo confrontati con l’assessore Fanesi sul Prg, mai con Brunori sul Waterfront, l’ultimo incontro l’abbiamo avuto con l’ex assessore Fabiola Tonelli per il progetto di viale Battisti. L’amministrazione può fare ciò che vuole ma non possono dimenticarsi che siamo una città turistica e abbiamo bisogno di parcheggi".

Conclude Baldarelli in modo estremamente critico nei confronti dell’assessore ai Lavori pubblici, Barbara Brunori: "Pur avendola criticata devo ammettere che Tonelli aveva comunque capito l’importanza del confronto e del dialogo con le associazioni. Certo, chi governa decide, ma noi non possiamo esprimere il consenso su un progetto che non ci è stato presentato. Non è la prima volta che capita, era già accaduto con l’ex Agip".