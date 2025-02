A scuola di protezione civile, una serie di incontri

Una serie di incontri per rendere i giovani pronti ad affrontare emergenze e calamità. È il progetto del Gruppo Volontari di Protezione Civile di Urbino, messo in campo in collaborazione con il Comune e l’istituto comprensivo Volponi – Pascoli, iniziato l’altro ieri. I volontari si recheranno nei plessi dell’istituto per informare i giovani sulle buone pratiche da attuare in caso di varie tipologie di emergenze che possono coinvolgere la popolazione, da un sisma ad un’alluvione e altre situazioni.

Già pronto un calendario ricco e articolato, in cui verranno utilizzati strumenti di comunicazione in sintonia con i gusti dei ragazzi: fumetti e slide illustrate. Il progetto è coordinato dalla volontaria Maria Novella Ferri, responsabile scuola all’interno del Gruppo Protezione Civile, che ha visto il recente rinnovo del direttivo e del coordinatore, che ora è Roberto Tempesta. "Una bella iniziativa che gode della sinergia tra i volontari e la dirigente scolastica Maria Lorena Farinelli - spiega l’assessore alla Protezione Civile Gianfranco Fedrigucci -, sinergia che ha reso possibile questa programmazione. Coinvolgere le giovani generazioni è fondamentale per creare la giusta formazione".

g. v.