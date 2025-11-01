A scuola in sicurezza: "Serve una viabilità a misura di bambino"

Nel quartiere di Villa San Martino è necessario ripensare la convivenza tra alunni che a scuola vanno da soli e la viabilità attorno alla primaria Don Milani. L’obiettivo è quello di garantire un camminamento in sicurezza tra via Toscanini, via Lungofoglia e la scuola, che oggi, per varie ragioni, ancora non è stato attuato.

A porre l’attenzione sulla necessità di una “viabilità a misura di bambino“ sono due genitori come Luigi Marini e Carlo Ravarotto, con i figli iscritti alla Don Milani, il primo e alla Don Bosco, il secondo. "Per noi – dicono – bisognerebbe replicare alla Don Milani quanto fatto alla Don Bosco dove il percorso pedonal, usato dai bambini per raggiungere la scuola si trova davanti al muso delle automobili parcheggiate e non dietro. I bambini della primaria non sono molto alti e l’automobilista che fa retromarcia per uscire dal parcheggio a spina di pesce che costeggia la scuola in via Toscanini rischia di non vederli. Non sempre c’è un adulto che accompagna i bambini".

Il riferimento di Marini e Ravarotto è al progetto scolastico per cui con l’intento di rendere autonomi i bambini li si manda a scuola accompagnati dai coetanei. "Il progetto è bello, ma il percorso che si propone deve essere in sicurezza. Invece in via Toscanini, un vero e proprio camminamento per la scuola non c’è perché i lati della strada sono impegnati dalle auto in sosta. Nelle ore di punta il parcheggio è selvaggio per cui i bambini devono fare lo slalom tra le auto ferme e camminare al centro della carreggiata".

Davanti alla scuola poi non ci sono le strisce pedonali. "I bambini oggi passano sotto i loggiato – dice Marini – dei condomìni. Per gli alunni che arrivano dal Lungo Foglia, invece, il camminamento termina proprio davanti al cancello della scuola che però, negli orari di ingresso a scuola, rimane chiuso con il lucchetto. Il Comune, cinque anni fa aveva promesso che sarebbe intervenuto. Crediamo che sia il tempo di agire".