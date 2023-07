A settembre un consiglio su Forlani

Forse in Comune si sono resi conto degli errori commessi per la mancanza totale dell’istituzione ai funerali di Stato di Arnaldo Forlani. Oppure avevano già pensato di rimandare a dopo Ferragosto il ricordo del più importante politico pesarese del Novecento, con un consiglio comunale solenne, monotematico che si dovrebbe tenere lunedì 4 settembre. Lo stesso sindaco, in contemporanea con la dimenticanza del Gonfalone cittadino, aveva buttato là un’anticipazione: "Non mancheremo di ricordarlo a Pesaro, nelle prossime settimane". Al consiglio comunale, che è in fase di organizzazione da parte del presidente Marco Perugini, dovrebbe partecipare anche Pierferdinando Casini, per tanti anni al fianco dell’ex segretario della Democrazia Cristiana.

Probabilmente il nome migliore per riparare alla gaffe dell’assenza della città di Forlani e del consiglio comunale. "Purtroppo nell’ambito del consiglio – dice Giulia Marchionni del gruppo di minoranza Prima c’è Pesaro – a nessuno è stato chiesto di rappresentare la città. Personalmente avrei partecipato al funerale con grande emozione. Ma nessuno lo ha chiesto". D’altra parte per accompagnare il "gonfalone" era necessaria la presenza o del sindaco o di un suo delegato.