A S.Ippolito l’edificio parlante: "Unico nella sua complessità"

L’occhio dello storico coglie quello che ai più sfugge, così che qualche volta, facendo un minimo di attenzione, si fanno scoperte interessanti. Come per esempio quella che ha fatto Renzo Savelli osservando palazzo Guerra a Sant’Ippolito, ovvero l’edificio che sta subito dopo la banca in via Raffaello, direzione Reforzate.

"Palazzo Guerra è il più importante edificio barocco di Sant’Ippolito - spiega Savelli - e rappresenta un unicum per la sua complessità. Innanzitutto di questo palazzo colpisce il vistoso portale in arenaria, che è innovativo per la forma, con un mascherone al centro che è una summa di ambiguità. Sì, perché si vedono elementi che parlano di accoglienza e altri che invece mandano segnali poco amichevoli. Per esempio le foglie di acanto laterali all’altezza dell’orecchio, ed è abbellito da un fiore fra delle foglie posto al centro della fronte con soprastante conchiglia; quindi, al di sopra, nei due spazi che sono compresi tra la centina e l’architrave, ci sono due sirene dalla coda bifida, le cui membra si trasformano in vegetali, in fiori e poi, sopra la testa, in un cesto pieno di frutti. Insomma, sopra a quel portale ci sono tutti gli elementi iconografici dell’accoglienza, del benvenuto. Ma se poi puntiamo lo sguardo più in basso, vediamo una folta barba ispida e una bocca che urla: qualcosa non torna. Il messaggio, qui, è duplice e ambiguo: voi che siete amici della casa potete entrare, voi che non siete nostri amici, no, non vi vogliamo, per voi la porta è chiusa. Il significato apotropaico di tenere lontani i nemici della casa è relativamente diffuso. A Fossombrone lo si trova non nel portale, ma nelle mensole al davanzale delle sei finestre di palazzo Tacchini. Stesso messaggio nel cordolo del davanzale, dove ci sono tre elementi, un cacciatore disteso col fucile che sta sparando; quindi tre draghi, anzi due draghi adulti che proteggono il loro piccolo; e poi dall’altro lato c’è il cane che li ha snidati, che li ha visti: attenti che i nemici della casa saranno comunque individuati e puniti e presi, colpiti, fatti fuori. Questa iconografia ibrida, accogliente e minacciosa, prosegue agli angoli con le erinni, che nella mitologia greca sono la personificazione della vendetta. Ma poi, naturalmente, c’è pure un ovale con la Madonna, del 1793, col cartiglio "Posuerunt me custodem" (mi hanno collocato qui a guardia della casa): qui la simbologia è quella della divinità protettrice. Caso molto raro, è la Madonna stessa a parlare, rivolgendosi ai passanti…".

Adriano Biagioli